Нардепы затормозили изменения по требованиям МВФ: какие законы не поддержали и почему это важно

Верховная Рада Украины (ВРУ) не поддержала налоговые и антикоррупционные инициативы, которых ожидал Международный валютный фонд (МВФ) в рамках кредитной программы на $8 млрд, в частности закон о налогообложении доходов через онлайн-платформы. Отмечается, что это решение может сигнализировать о сложностях с внедрением непопулярных реформ и может повлиять на темпы получения международной финансовой помощи.

Одним из ключевых законодательных маяков МВФ был правительственный законопроект №14025, который предусматривал введение новых правил налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы – OLX, Prom.ua, Bolt, Uklon и другие. Суть инициативы заключалась во внедрении модели, подобной той, что действует в странах ЕС.

Граждане могли бы продавать товары и услуги онлайн без уплаты налогов, если годовой доход не превышает 2000 евро (примерно 97 тыс. грн). Все, что сверх этого порога, автоматически попадало бы под налоговую отчетность.

При этом сами платформы должны были выступать налоговыми агентами – передавать данные в налоговые органы и удерживать налоги без необходимости подачи деклараций со стороны пользователей. Для физических лиц предусматривался льготный режим со ставкой 5% при четко определенных условиях, в других случаях – стандартные 18% НДФЛ.

Несмотря на то, что профильный финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал принять документ в первом чтении, парламент не решился поддержать его. Фактически Рада отложила введение системного контроля за доходами в цифровой экономике, одном из ключевых источников теневых оборотов.

Параллельно Рада не продвинула и другие законодательные инициативы, которые рассматривались как важные структурные маяки уже не только для МВФ, но и для европейской программы Ukraine Facility. В частности, законопроект №13620, касающийся управления государственной и коммунальной собственностью, вызвал существенные предостережения со стороны Нотариальной палаты Украины.

Эксперты обратили внимание на риски для защиты права собственности, регистрации имущества и инвестиционного климата. Документ требует доработки и пока не получил необходимой поддержки. Также без движения остается правительственный законопроект №14067 о модернизации системы централизованного теплоснабжения.

Он предусматривает внедрение индивидуальных тепловых пунктов, обновление тарифной политики и стимулирование инвестиций в теплокоммунэнерго. МВФ не требует мгновенного повышения налогов, однако ожидает от Украины последовательных шагов в направлении прозрачности, расширения базы налогообложения и уменьшения теневого сектора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, впервые за три года в Украину с неанонсированным визитом приехала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, чтобы обсудить новую программу финансовой поддержки и ход реформ. Одобрение сделки на $8,2 млрд является ключевым для закрытия многомиллиардного финансового дефицита Украины на фоне затяжной войны.

