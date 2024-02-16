Чемпиона мира по биатлону отцепили от состава сборной Украины на эстафету ЧМ-2024

Чемпион мира по летнему биатлону 2027 года Тарас Лесюк не попал в состав сборной Украины в эстафетной гонке на мировом первенстве, которое в эти дни проходит в чешском Нове Место. Соответствующее решение принял главный тренер нашей национальной команды Юрай Санитра.

Об этом информирует "Суспильне Спорт". Наставник "сине-желтых" долго не мог определиться с тем, кто будет бежать в мужской эстафете третий этап. В итоге словацкий специалист принял решение отказаться от услуг Лесюка и выпустить на трассу Дениса Насико.

Начнет эстафету в составе нашей сборной Артем Прима. Далее в борьбу вступит капитан команды Дмитрий Пидручный, а заключительный отрезок закрепили за Антоном Дудченко. При этом стоит отметить, что "сине-желтые" впервые выступят в таком составе.

У женщин состав национальной команды оказался прогнозируемым: Ирина Петренко – Юлия Джима – Анастасия Меркушина – Кристина Дмитренко.

Эстафетные гонки на чемпионате мира по биатлону состоятся в субботу, 17 февраля. Девушки выйдут на трассу в 14:45, а мужчины – в 17:30 по киевскому времени. Трансляция соревнований будет доступна на региональных каналах "Суспильного" и "Евроспорте".

Как сообщал OBOZ.UA, Кристина Дмитренко, финишировав на 8-м месте в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону, установила рекорд сезона для сборной Украины в личных соревнованиях.

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