'Все в шоке'. Украина установила рекорд на чемпионате мира по биатлону

Кристина Дмитренко, финишировав на 8-м месте в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону, установила рекорд сезона для сборной Украины в личных гонках. До этого наивысшим достижением "желто-синих" было 9-е место Артема Примы в индивидуальной гонке на Кубке мира в Антхольце.

8-е место стало для Дмитренко рекордом карьеры на уровне выступлений на Кубке мира и чемпионате мира. Кристина стала первой за три года биатлонисткой сборной Украины, которая смогла квалифицироваться в масс-старт ЧМ. Отметим, что для 24-летней уроженки Чернигова это дебютный мундиаль.

По официальным данным Кристина Дмитренко на этом чемпионате мира уже заработала 9400 евро призовых. Это больше, чем у всех остальные биатлонисток сборной Украины вместе взятых.

Комментируя свой успех Дмитренко с трудом сдержала эмоции.

"Если честно, я в шоке. Думаю, все в шоке. Это первые мои четыре нуля в карьере. Не ставила никаких целей. Хотела отработать в рабочем стиле по дистанции, не на максимум, грамотно распределить силы, чтобы меня хватило", – цитирует украинку "Суспильне.Спорт".

Доволен результатом оказался и старший тренер сборной Украины Николай Зоц.

"Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка. Это впервые говорю, хотя она и раньше уже была. Могу сказать уже сегодня: в построении новой команды на новый олимпийский цикл. Это уже биатлонистка появилась совсем другой формации, мышления, подхода. На сегодняшний день я это могу сказать", – сказал в интервью "Суспильному" Зоц.

Напомним, что 24-летняя Дмитренко после своего дебюта на Кубке мира получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей сборной.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат.

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