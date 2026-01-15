Решающая неделя для Украины: 'атака' на Трампа в Давосе, Виткофф и Кушнер снова едут в Москву, а Европа хочет 'услышать' Путина. Интервью с Бессмертным

Начало 2026 года все четче демонстрирует: война России против Украины переходит в фазу большой политической торговли, где безопасность, экономика и геополитические шантажи переплетаются в единую конструкцию. Ключевой элемент этой конструкции – позиция Дональда Трампа. Европейцы открыто признают: без США никакие гарантии, никакие контингенты и никакие "коалиции желающих" работать не будут. Именно поэтому все нынешнее дипломатическое движение сводится к одному вопросу – готов ли Трамп поставить политическую подпись под документами, которые готовились на уровне переговорщиков, и не превратятся ли эти договоренности в ситуативное соглашение без стратегических обязательств. Поэтому на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 19 по 23 января в Швейцарии союзники Украины из G7 намерены оказать давление на Дональда Трампа.

Видео дня

Давос-2026 становится не просто очередной площадкой для деклараций о "единстве Запада", а точкой, где сойдутся сразу несколько конфликтных треков: безопасность Украины, транзакционная логика Дональда Трампа, колебания Европы и новые геополитические шантажи со стороны Вашингтона. Формально – это Всемирный экономический форум. Фактически – политический полигон, на котором союзники Украины пытаются получить главное: личное "да" Трампа под гарантиями безопасности.

На этом фоне Европа все четче демонстрирует собственный раскол. Инициативы Парижа и Рима о необходимости "по крайней мере участвовать" в переговорах с Москвой фактически означают попытку возобновить диалог с Путиным. Этот курс вызывает сопротивление восточноевропейских стран и самого Евросоюза, но одновременно обнажает страх: Европа боится, что ключевые решения будут приняты без нее. Символом этого страха становятся сообщения о возможном очередном визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву – как напоминание, что канал прямого диалога США с Кремлем остается открытым.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Учитывая нынешнюю риторику Дональда Трампа относительно Украины и роли США в войне, реально ли, что давление союзников G7 в Давосе заставит его одобрить гарантии безопасности для Украины? Или это скорее дипломатический ритуал без реальных обязательств со стороны Вашингтона?

– У меня достаточно пессимистический взгляд не только на переговорный процесс, но и вообще на возможность каких-либо полноценных диалогов с Дональдом Трампом. В нынешней ситуации очевидно, что накопилось несколько масштабных международных проблем, которые, наслаиваясь друг на друга, просто не оставляют пространства для принятия решений хотя бы по одной из них. Понятно, что анонсированное появление Дональда Трампа в Давосе происходит на фоне тем, которые размывают саму платформу форума. Российская агрессия, Ближний Восток, протесты в Иране, Гренландия – чем больше этой проблематики, тем быстрее Давос начинает таять, как лед. Причина проста: мы находимся буквально в нескольких метрах от момента, когда часть европейских политиков просто прекратит общение с Дональдом Трампом. И это напрямую влияет на ситуацию. Можно долго говорить, уговаривать, посылать посланников, но в конце концов это начинает раздражать, и часть людей просто выходит из диалога.

Что касается переговорного процесса как такового, давайте взвесим вот что. Если тема Гренландии продолжит "подогреваться" в Вашингтоне, это будет означать, что внутри и "коалиции желающих", среди европейских политиков появится часть игроков, которые начнут радикализировать свою позицию в отношении США. А это эмоции. А эмоции – это конец диалога. В результате общение с Вашингтоном будет держаться исключительно на формальном обсуждении переговорного процесса, но его содержание будет просто рассыпаться.

Тема Гренландии, как и тема Ирана, с одной стороны, являются однопорядковыми, а с другой – они объективно нивелируют содержание переговоров. Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы немецкая инициатива о совместных действиях Европы и США по Гренландии стала ключевой. Тогда можно было бы совместить переговорный трек между Вашингтоном, Киевом, Брюсселем и европейскими столицами по российской агрессии с темой Гренландии – в русле совместных действий НАТО, коалиции свободы и демократии.

Но обратите внимание на поведение Трампа в отношении Ирана. Он не впускает в процесс Европу. Он не впускает в процесс Израиль. По отдельным данным, там уже более 20 тысяч жертв. Он не дает возможности Израилю действовать, с одной стороны, и не допускает европейцев – с другой. И при этом сам ничего не делает. Представьте себе, что подобная модель поведения реализуется и накануне Давоса. Все собрались, все готовы говорить, а он просто избегает общения. Потому что не нравится. Вот этого я больше всего и опасаюсь.

Надо четко зафиксировать: диалог между Вашингтоном и Европой сегодня фактически держится на теме сдерживания и остановки российской агрессии против Украины. А с другой стороны, невежество Дональда Трампа, его поведение и по Гренландии, и в целом, разрушает любые диалоги, любую концентрацию силы в рамках коалиции свободы и демократии.

– Отмечается, что Вашингтон и Киев подпишут большое экономическое соглашение на 800 миллиардов. На ваш взгляд, это позитив и какое-то движение вперед, или это просто очередная "конфетка" для Трампа, который грезит исключительно миллиардами – желательно сотнями миллиардов, и которому нужна какая-то очередная нарисованная победа? Или все же эта сделка может быть реально полезной для Украины?

– Прежде чем отвечать, я сам себе задам вопрос: когда говорят о цифре 800 миллиардов, люди вообще представляют, что это за сумма? Я понимаю ваш намек – Трамп мыслит триллионами. Но осознать, что такое 800 миллиардов, – это отдельное интеллектуальное упражнение. Это примерно как тогда, когда заключали таможенное соглашение между ЕС и США, где фигурировала цифра 600 миллиардов инвестиций со стороны Европы. Помните? Подписали документы, разъехались, а европейцы потом спокойно сказали: инвестиции зависят от условий в США. Если они привлекательны – будем вкладывать, если нет – нет.

Кошелька, где лежит 800 миллиардов, просто не существует. Нет такого счета. BlackRock – это не мешок с деньгами. Это инвестиционная компания, которая привлекает средства с рынка и помогает размещать их в проекты. Поэтому все эти заявления Дональда Трампа я воспринимаю как пустые обещания. Сколько триллионов он уже "привлек" в экономику США на словах? А по факту – в Соединенных Штатах падают показатели создания новых рабочих мест, страна стоит в шаге от роста безработицы.

И в этой ситуации он рассказывает об инвестициях. Откуда, каким механизмом, в нынешних условиях, он видит возможность найти 800 миллиардов? Для меня это пустая риторика, особенно когда ее повторяют и Стив Уиткофф, и сам Трамп.

Война породила новые масштабы цифр, но даже в мирных условиях найти такие ресурсы – архизадача. Нужны стабильные условия, правовая система, суды, контроль, регулирование. Это не вопрос желания – это вопрос десятилетий. И еще одно. Говорят: "подпишут". Роман, в мире не существует такого документа, который можно было бы просто подписать и запустить поток в 800 миллиардов. Такого текста человечество еще не придумало. А верить Дональду Трампу... думаю, все уже прекрасно поняли его способность к "ходу" заявлений.

–То есть это получается очередная "конфетка" – мол, он покажет, что "отобьет" те деньги, которые, по его словам, Байден "подарил" Украине?

Если говорить сухо – да, в том числе. Но когда я слышу цифру 800 миллиардов, я понимаю, что те, кто ее озвучивает, просто не осознают, что это означает с точки зрения инвестиций и их освоения. Чтобы вкладывать такие деньги, прежде всего нужна энергомощность. Посмотрите на состояние энергетики. Да, ее надо восстанавливать. Но это время. Ее нужно не просто восстановить, а правильно распределить, понять, где и как. Это не река шириной в 800 миллиардов, где открыли сейфы и начали раздавать кредиты. Это долгая дорога стабильности и прогнозируемости. При нынешних стартовых условиях, чтобы реально освоить такие объемы инвестиций, нужно 20–25 лет. Если еще позволить себе немного фантазии. Но "открыть реку" – это уже из области трампономики.

– Уиткофф и Кушнер якобы снова едут к Путину. Не до конца понятно – с чем именно, но Bloomberg пишет, что это может быть некий ультиматум: мол, надо соглашаться на то, что предлагает Трамп. Параллельно – ООН. После удара "Орешником" по Украине американцы, едва ли не впервые за время Трампа, осудили действия России и прямо обвинили ее в срыве мирного переговорного процесса. Давление на российские танкеры продолжается, "кошмар" судов продолжается. Можем ли мы говорить, что у администрации Трампа и у него лично появляется хотя бы какая-то определенность в отношении давления на Москву?

– Первое, на что я хочу обратить внимание, – сейчас очень многие апеллируют к выступлению заместителя постоянного представителя США в ООН. И это выступление подается как нечто невиданное, беспрецедентное, мол, Соединенные Штаты полностью стали на сторону Украины. Я бы советовал всем, кто так это трактует, просто сравнить это выступление с заявлениями представителей Латвии, Греции, Франции, Великобритании. И тогда станет очевидно: среди всех партнеров Украины это было самое слабое выступление. Подчеркиваю, самое слабое по риторике и по оценке действий Москвы.

Более того, постоянный представитель США в ООН Майк Уолц на этом заседании отсутствовал. И это важно. Человек, который прекрасно знает тему, очевидно, не захотел озвучивать этот откровенно никудышный текст. Потому что критика России там минимальная, формальная и самая слабая среди всех тех, кто реально понимает, что такое удар "Орешником", какой это сигнал и кому именно этот сигнал адресован.

Поэтому я бы в этой ситуации отталкивался от фразы, которую сказал Дональд Трамп: что у Зеленского, мол, есть только одна карта – сам Дональд Трамп. Не знаю, осознавал ли он, что сказал, потому что фактически признал себя картой в чужой игре. Но если он это понял, то здесь важный момент: он и себя не унизил, и Украину не оскорбил. Наоборот – он признал, что является аргументом в этой ситуации. Аргументом. А это значит, что он осознает собственную способность влиять на ход событий. И это принципиально.

На этом этапе самое важное – чтобы Украина и Европа максимально синхронизировали свои позиции, продолжали диалог с Вашингтоном и наращивали давление. И дипломатическое, и практическое. Потому что ситуация с танкерами началась не с американцев. Она началась с украинских атак по российскому танкерному флоту. А уже потом эта цепочка потянулась дальше.

И здесь надо говорить честно: настолько, насколько Трамп является картой в руках Украины, настолько же Зеленский является картой в руках Трампа. Именно так выглядит реальная конфигурация этой игры. Абсолютно так же, как и в случае с Ираном. Если бы Дональд Трамп был способен смотреть на мир шире и вел себя как гегемон, каким он себя видит, а не как лавочник, каким он сейчас пытается быть через Виткоффа и других своих эмиссаров, тогда ситуация выглядела бы совсем иначе – и по сигналам, и по действиям.

Мир сегодня на грани перелома. Мы с вами когда-то говорили о Сирии. Я тогда говорил: после Сирии следующим должен быть Иран. И тогда петля на шее московского "монарха" начнет затягиваться. И тогда можно будет серьезно влиять на ситуацию. Но Дональд Трамп в этой конфигурации придумывает Гренландию. Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы этот диалог распадался. Я надеюсь, что в Давосе удастся его продолжить. Потому что это будет означать, что и Вашингтон, и Киев, и Брюссель получат дополнительные аргументы давления на Россию.

– Тогда о европейском треке. Президент Франции Макрон и премьер Италии Мелони выступили за переговоры с Россией. В Кремле это уже прочитали как сигнал разлада в европейской коалиции. Кремль даже позволил себе свысока заявить: мол, с кем там вообще говорить, но сам факт разногласий – для Москвы позитивен.

– Здесь принципиально важно кое-что зафиксировать. Ни Макрон, ни Мелони лично не собираются вступать в прямой переговорный процесс с Москвой. Когда они говорят о переговорах, они говорят о шансе, перспективе, вероятности, но не о конкретном формате и не о конкретных шагах. Поэтому, во-первых, никакого разлада внутри Европы здесь нет. Во-вторых, нет и никакого разлада между Европой и Вашингтоном. Это, скорее, сигнал Вашингтону: вы взялись – работайте. Вы пообещали 24 часа, потом 100 дней. Сейчас проходит год от первого обещания, а ситуация стоит на месте. Трамп дразнит европейцев Гренландией, заставляя их думать о безопасности. А европейцы в ответ дразнят Трампа его же обещаниями: ты же обещал быстрый мир, так работай, а не убегай от проблемы.

Сейчас Виткофф погряз в теме Ирана. Очевидно, что истощенный Уиткофф, у которого "мозоли уже везде", просто физически не может одновременно вести диалоги и по Ирану, и по Москве, и по Украине. Это объективно внесет коррективы. И европейцы в этой ситуации говорят: если вы в Вашингтоне не способны двигаться дальше, давайте это будем делать мы. Поэтому обращать внимание на то, что говорит Москва, вообще не имеет смысла – они будут выдавать за "победу" что угодно.

На самом деле ключевое другое: вокруг Киева сегодня держатся и Вашингтон, и Брюссель, и европейские столицы. Киев – это единственная точка, которая сейчас объединяет всех и удерживает то, что называется евроатлантической безопасностью. Представьте на секунду, что Киева в этой конфигурации нет. Все разлетелось бы давно – и НАТО, и внутреннее единство Европы, и любой диалог. Европейцы это прекрасно понимают и осознают колоссальную ценность Украины и Вооруженных сил Украины. А Трамп понимает другое: отступление от Украины – это его политическая гибель, прежде всего внутри Соединенных Штатов. Вот поэтому он и "ездит на стуле", не понимая, что именно и как ему делать дальше.

– Переходим к Гренландии — фактору, который может изменить многое и, собственно, уже меняет. Зачем Трамп так агрессивно педалирует тему? Он говорит об экономике, о безопасности, но ведь европейцы и раньше предлагали, и сейчас предлагают расширять американское присутствие: и экономическое, и военное. Не выглядит так, что доступ США к острову был проблемой. И второе: не кажется ли вам, что Европа снова и снова вынужденно реагирует на фактор Трампа, на его негативные шаги постфактум? Ведь до последнего европейцы не верили, что сценарий с Гренландией вообще возможен. А теперь ищут, как максимально капитулировать на приемлемых условиях.

– Сердцевиной нынешних событий вокруг Гренландии является диалог между Вашингтоном и Берлином. Визит министра иностранных дел Германии Вадефуля в США и его переговоры по гренландской проблематике фактически вывели стороны на понятное и приемлемое для всех решение. Вопрос безопасности и обороны Гренландии должен быть обеспечен совместными действиями Европы и Соединенных Штатов.

Почему Трамп ведет себя именно так? Потому что он погряз сразу в нескольких кризисах. Венесуэла – никуда не денешься. Иран – он вынужден входить в процесс. Ближний Восток – уже полностью на нем. Дальше на горизонте Африка. А вопрос реальной безопасности США сегодня – это вопрос контроля евроатлантического пространства. Если подняться над глобусом и посмотреть холодно, Гренландия – это ключ к безопасности и Европы, и США, и Канады одновременно. Поэтому тема контроля над Гренландией, недопущения туда Китая и России действительно очень беспокоит Дональда Трампа. В этой конфигурации существует реальный риск упустить момент, когда Китай вместе с Россией могут получить определяющее влияние на Гренландию. А дальше уже вопрос раннего предупреждения, стратегического контроля, ракетно-космических возможностей и прямой угрозы территории США и Европы.

Способны ли Штаты самостоятельно обеспечить безопасность и оборону Гренландии? Нет. У США фактически нет ледокольного флота, достаточного для такой задачи. А считать, что оборона Гренландии возможна только в течение трехмесячного летнего сезона – это, извините, смешно. Нужна системная, круглогодичная работа. И именно поэтому безопасность Гренландии может быть обеспечена только совместно – Европой и США. Именно об этом сейчас и ведется речь.

И здесь правы и Рубио, и Вадефуль, когда говорят о необходимости совместной проработки всех элементов. Как правы и те, кто говорит: хорошо, давайте отправим туда несколько бригад. Но тогда возникает простой вопрос – где их разместить и как обеспечить в условиях арктического климата? Когда Трамп рассказывает о "двух санных упряжках", он просто не осознает, что такое прожить 365 дней в году в Гренландии. Не в столице, а в реальных регионах. Не говоря уже об обслуживании американской аэрокосмической базы. Поэтому здесь не воздух нужно сотрясать громкими заявлениями, а садиться и отрабатывать вопрос между НАТО, Европой и США. И каждый должен взять на себя часть расходов и ответственности.

Теперь относительно экономики и полезных ископаемых. Вы правильно намекнули: Трампу важна не только безопасность, но и ресурсы. Но и здесь у него нет никаких препятствий. Согласно закону о самоуправлении Гренландии и соглашениям об обороне с США, инвестиции и доступ к месторождениям возможны – даже без согласования с Копенгагеном. Проблема в другом: Трамп и его окружение, похоже, просто забыли о существовании этих механизмов.

– Возможен ли, по вашему мнению, нормальный диалог между Вашингтоном и Европой по Гренландии, который бы удовлетворил обе стороны?

– Возможен. Я в этом убежден. И, как правильно отмечает европейская и американская пресса, Марко Рубио здесь выполняет роль переводчика эмоциональных фраз Дональда Трампа. Суть позиции Рубио проста: безопасность и оборона Гренландии – это общая ответственность НАТО, Европы и США. А экономическая часть решается через соглашения с правительством Гренландии, которые позволяют и вкладывать инвестиции, и получать прибыль всем сторонам.

Трамп говорил о мире за 24 часа. Потом за 90–100 дней. Потом за полгода. Где это все? Там, где и было. Он говорил о Канаде как 51-й штат. Где это? Говорил о Панаме. Где это? Даже Мексиканский залив на американских картах как был Мексиканским, так и остался. Поэтому болтовня Трампа – это болтовня Трампа. Есть жизнь, есть реальность. Я даже не хочу сейчас заходить в тему пошлин, "экономического расцвета" и всех этих обещаний.

Обратите внимание на его поведение: эмоциональные срывы, кривляния, кашель, танцы. Видно, что он выходит из берегов. На глубинном уровне он понимает, что его обещания превращаются в пустую болтовню. Результат мы уже видели на выборах 2025 года. Еще худший для него результат будет в 2026-м. Вся эта "гренландская чуханина" тогда полетит в помойку. Если демократы победят, а при такой динамике они победят с серьезным отрывом, эти вопросы просто снимут с повестки дня.