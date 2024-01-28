Где смотреть чемпионат мира по биатлону-2024: расписание трансляций и календарь
В среду, 7 февраля в чешском городе Нове-Место-на-Мораве стартует 57-й чемпионат мира по биатлону. Соревнование будет включать в себя 12 дисциплин: индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, масс-старт, эстафету, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету.
Биатлонный стадион "Высочина Арена" расположен в получасе ходьбы от центра города на высоте 625 метров над уровнем моря.
Город Нове-Место находится в центре Богемско-Моравской возвышенности на середине пути между Прагой и Брно. Биатлонная трасса проходит по живописному сосновому лесу и имеет перепад высот от 617 до 665 метров.
"Высочина Арена" предназначена в первую очередь для спортивных мероприятий, а ее расположение позволяет проводить круглогодичные тренировки по беговым лыжам и биатлону. Арена переплетена с сетью для горных велосипедов.
Состав мужской сборной Украины:
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк, вакантное место
Состав женской сборной Украины:
Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова.
В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дія".
Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.
Расписание трансляций
7 февраля
18:20, смешанная эстафета
9 февраля
18:20, женщины, 7.5 км, спринт
10 февраля
18:05, мужчины, 10 км, спринт
11 февраля
15:30, женщины, 10 км, гонка преследования
18:05, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13 февраля
18:10, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
14 февраля
18:20, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15 февраля
19:00, одиночная смешанная эстафета
17 февраля
14:45, женщины, 4х6 км, эстафета
17:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18 февраля
15:15, женщины, 12.5 км, масс-cтарт
17:30, мужчины, 15 км, масс-cтарт
*время киевское
Как сообщал OBOZ.UA, на прошлом мундиале наша сборная осталась без медалей. Лучшим результатом в личных гонках стало 5-е место Дмитрия Пидручного в спринте.
В командных соревнованиях выше всех Украина финишировала в мужской эстафете (13-й).
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