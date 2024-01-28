Где смотреть чемпионат мира по биатлону-2024: расписание трансляций и календарь

В среду, 7 февраля в чешском городе Нове-Место-на-Мораве стартует 57-й чемпионат мира по биатлону. Соревнование будет включать в себя 12 дисциплин: индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, масс-старт, эстафету, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету.

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Биатлонный стадион "Высочина Арена" расположен в получасе ходьбы от центра города на высоте 625 метров над уровнем моря.

Город Нове-Место находится в центре Богемско-Моравской возвышенности на середине пути между Прагой и Брно. Биатлонная трасса проходит по живописному сосновому лесу и имеет перепад высот от 617 до 665 метров.

"Высочина Арена" предназначена в первую очередь для спортивных мероприятий, а ее расположение позволяет проводить круглогодичные тренировки по беговым лыжам и биатлону. Арена переплетена с сетью для горных велосипедов.

Состав мужской сборной Украины:

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк, вакантное место

Состав женской сборной Украины:

Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дія".

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.

Расписание трансляций

7 февраля

18:20, смешанная эстафета

9 февраля

18:20, женщины, 7.5 км, спринт

10 февраля

18:05, мужчины, 10 км, спринт

11 февраля

15:30, женщины, 10 км, гонка преследования

18:05, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

13 февраля

18:10, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

14 февраля

18:20, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

15 февраля

19:00, одиночная смешанная эстафета

17 февраля

14:45, женщины, 4х6 км, эстафета

17:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

18 февраля

15:15, женщины, 12.5 км, масс-cтарт

17:30, мужчины, 15 км, масс-cтарт

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлом мундиале наша сборная осталась без медалей. Лучшим результатом в личных гонках стало 5-е место Дмитрия Пидручного в спринте.

В командных соревнованиях выше всех Украина финишировала в мужской эстафете (13-й).

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