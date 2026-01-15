Больше не фаворитка: Джамала вдруг изменила мнение о юной певице, которой прогнозировали победу на Нацотборе 2026, и назвала причину

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2026 Джамала объяснила, почему больше не называет певицу LELÉKA своей фавориткой на музыкальном конкурсе, хотя еще несколько месяцев назад именно ей прогнозировали победу как эксперты, так и еврофаны. По словам артистки, смена риторики связана не с разочарованием в исполнительнице, а с особым форматом соревнования.

Об этом Джамала заявила во время подкаста с журналистами "Суспільного", когда Анна Тульева напомнила, что LELÉKA ранее лидировала в рейтингах еврофанов и считалась ее личной фавориткой. В ответ музыкальный продюсер Нацотбора подчеркнула: на нынешнем этапе она сознательно не выделяет ни одного участника.

"У меня на сегодня нет фаворитов. Она действительно на тот момент, когда мы из лонг-листа формировали шорт-лист, очень отличалась. Но сейчас уже этап, когда песни "испечены". Важно, чтобы все выглядели одинаково сильными", – объяснила Джамала.

Главной причиной, почему LELÉKA больше не воспринимается как безоговорочный фаворит, Джамала назвала отсутствие у певицы конкурсного опыта. По ее словам, это критически важный фактор именно для формата Евровидения.

"Она имеет опыт сцены, но совсем не имеет опыта конкурсов. Это мешает. Конкурс – это момент. Три минуты. Ты должен включиться за долю секунды. Не успеешь разогнаться – и все", – отметила артистка, сравнив выступление на Евровидении со стартом легкоатлетов.

В то же время Джамала подчеркнула, что LELÉKA остается сильной исполнительницей и активно работает над тем, чтобы компенсировать этот недостаток. Именно над конкурсной составляющей, по словам продюсера, сейчас и ведется работа.

"LELÉKA – сильная исполнительница, но не имеет опыта конкурсов. И над этим мы работаем. Будем еще работать до февраля. Она очень прислушивается ко всем моим советам – относительно аранжировки, слов, вокала, – сказала Джамала. – Я не могу настаивать, но могу советовать. И она действительно прислушивается. Это приятно".

Стоит отметить, что еще в ноябре 2025 года позиция Джамалы по LELÉKA была значительно более категоричной. Тогда она публично заявляла, что певица способна не только победить Нацотбор, но и выиграть само Евровидение.

"Она может не просто победить Национальный отбор, она может победить Евровидение. Когда увидела ее заявку, я очень обрадовалась, – говорила Джамала. – Меня упрекают, что понабирали неизвестных людей. Ради таких ноунеймов нужно делать Нацотбор".

OBOZ.UA писал, что подобного мнения на стартовом этапе придерживались и еврофаны. По итогам голосования, которые выставляли от 1 до 15 баллов каждому участнику, LELÉKA заняла первое место, опередив Monokate и Mr. Vel. При этом часть известных исполнителей, в частности Jerry Heil, не попали в тройку лидеров.

