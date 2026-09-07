Олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо объяснила лишение фигуристки Камилы Валиевой так называемого нейтрального статуса и отстранение ее от международных турниров. Депутатка Государственной думы выразила уверенность в том, что россиянку лишили права выступать из-за того, что "девчонка слишком талантливая".

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому изданию "КП Спорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обвинила украинцев и европейцев в том, что Международный союз конькобежцев (ISU) отменила допуск Валиевой к своим соревнованиям.

"Видимо, это европейско-украинско-настроенная комиссия, потому что по-другому я назвать это не могу. И мне просто хочется послушать их аргументацию в отношении Валиевой. А мое объяснение такое, что девчонка слишком талантливая, и они понимали, что это явление в фигурном катании на многие-на многие годы, она придёт и будет всех радовать, кто радоваться умеет. И, соответственно, вызывать зависть у тех, кто только завидовать умеет. И поэтому они максимально приложили усилия для того, чтобы не дать ей возможность вернуться", – сказала Журова.

Ранее российского фигуриста Марка Кондратюка временно лишили "нейтрального статуса" за сутки до вылета на турнир в Токио. Также стало известно об изменении регламента ISU. Теперь российские спортсмены должны получать разрешение на допуск отдельно для каждого международного турнира, а не на весь сезон сразу.

Напомним, Валиева отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

В феврале 2024-го спортсменка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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