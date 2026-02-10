'Изменения будут': Зеленский анонсировал новые решения в работе ПВО и подготовке бригад ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля провел длительное совещание с военным руководством и заявил о подготовке новых решений в работе противовоздушной обороны и укомплектовании бригад ВСУ. Обращение он обнародовал в видеоформате из Киева.

Видео обращения опубликовано на официальном канале Офиса президента Украины в Telegram. В нем Зеленский рассказал о разговоре с главнокомандующим ВСУ, начальником Генерального штаба и министром обороны, а также очертил ключевые направления изменений.

Рабочее совещание

По словам президента, изменения в противовоздушной обороне уже происходят. В отдельных регионах фактически полностью перестраивают работу команд, которые отвечают за перехват воздушных целей, мобильные огневые группы и малую ПВО. Но это лишь часть более широкого процесса.

Зеленский отметил, что изменения будут касаться и контроля за обеспечением фронта дронами, оружием и личным составом. Ключевым вопросом он назвал людей, их тренировки и реальное пополнение бригад. Министр обороны вместе с военным командованием готовят решения, которые, по словам президента, должны усилить Украину и решить существующие проблемы. Деталей пока не обнародуют.

Подготовка решений

Президент также сообщил о подготовке к двум системным событиям по безопасности на этой неделе. Первая – встреча министров обороны государств, которые поддерживают Украину, где ожидают новые пакеты помощи для защиты. Вторая – Мюнхенская конференция по безопасности, в которой будет участвовать украинская делегация.

Зеленский подчеркнул важность того, чтобы сигналы Украины были услышаны Европой, США и всеми партнерами. Он выразил уверенность в продолжении совместной работы, в частности в сфере безопасности, производства и координации действий.

Единство партнеров

Президент отдельно отметил необходимость совместной активности европейских стран в сфере безопасности. По его словам, больше совместных производств, современных разработок и координации являются критически важными, ведь при отсутствии единства появляются силы, которые работают против Европы. Именно на консолидацию усилий, как отметил Зеленский, сейчас направлена работа Украины с партнерами.

Он также поблагодарил государства, лидеров и народы, которые помогают украинской энергетике. Президент отметил поддержку городов и общин, восстанавливающихся после российских ударов, и работу специалистов, которые возвращают свет и стабильную работу энергосистемы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во время одного из ежедневных селекторов, Зеленский заявил, что считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины. Глава государства обсудил с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов".

