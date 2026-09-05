"Новую любовницу Путина" отстранили от всех международных турниров по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Без этого допуска спортсменка не может участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.

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По информации РИА Новости, решение было принято несколько дней назад и уже доведено до заинтересованных сторон. При этом ISU предоставил Валиевой около недели для уточнения информации по ее статусу.

Источник сообщил, что в случае, если представленные пояснения не будут приняты, фигуристка сможет решать вопрос в юридической плоскости.

Ранее аналогичная ситуация произошла с российским фигуристом Марком Кондратюком, который временно лишился нейтрального статуса за сутки до вылета на турнир в Токио.

Также стало известно об изменении регламента ISU. Теперь российские спортсмены должны получать нейтральный статус отдельно для каждого международного турнира, а не на весь сезон сразу.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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