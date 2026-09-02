Чемпиона России по фигурному катанию внезапно сняли с турнира в Японии, лишив его нейтрального статуса

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк не выступит на турнире Kinoshita Group Cup в Японии, который стартует 4 сентября. По данным РИА Новости, Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у российского фигуриста нейтральный статус.

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Кондратюка исключили из заявки на соревнования, а его место занял Владислав Дикиджи. Благодаря этому российская квота на турнире сохранится в полном составе: по три участника в каждом виде программы.

О временном отзыве нейтрального статуса сообщил источник РИА Новости. При этом официального заявления ISU непосредственно по ситуации с Кондратюком пока не было.

Одной из возможных причин решения стало обращение Украинской федерации фигурного катания в ISU. В письме организация потребовала пересмотреть допуск ряда российских спортсменов к международным соревнованиям. Среди упомянутых фигуристов оказался и Кондратюк.

Украинская федерация указала на его связь с вооруженными силами России, а также на участие в мероприятиях после начала полномасштабной войны против Украины. В обращении также упомянут визит Кондратюка в Кремль в апреле 2022 года.

ISU в ответ заявил, что процедура оценки нейтральности спортсменов прописана в коммюнике организации №2804. Согласно установленным критериям, спортсмен не может получить допуск, если он служит в вооруженных силах или органах национальной безопасности России или Беларуси, участвовал в боевых действиях против Украины после февраля 2022 года либо активно и публично поддерживал их.

В ISU также отметили, что решение о соответствии спортсмена требованиям нейтральности принимает Совет организации либо независимая комиссия, которой Совет может передать рассмотрение вопроса. Спортсмену предоставляется возможность представить свою позицию, а решение об отказе в допуске можно обжаловать.

В Международном олимпийском комитете ситуацию прокомментировали РИА Новости. Там заявили, что международные федерации самостоятельно принимают решения по допуску спортсменов к своим соревнованиям, за исключением Олимпийских игр.

Таким образом, Кондратюк не сможет выступить на ближайшем турнире в Японии. При этом ISU пока публично не сообщил, по какой конкретно причине нейтральный статус российского фигуриста был временно отозван.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила украинцев в том, что ISU отстранил от соревнований российского фигуриста Марка Кондратюка.

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