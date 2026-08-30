Больше не дает право. ISU кардинально изменил для России правила в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил регламент серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27 и ужесточил условия допуска для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Новые нормы лишили российских фигуристов ряда преимуществ, которые ранее могли помочь получить место на этапах престижной серии.

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Одно из ключевых изменений касается учета результатов Олимпийских игр. Если раньше высокие места на Олимпиаде и квалификационных турнирах могли использоваться при формировании списка запасных и подтверждении необходимых критериев, то теперь ISU исключил такие результаты из системы отбора.

Это например напрямую затрагивает Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые заняли шестые места на Олимпиаде-2026. Поскольку Игры проходят под эгидой Международного олимпийского комитета, а не ISU, их результаты больше не учитываются при получении права на попадание в резерв Гран-при. Аналогичное решение принято и в отношении квалификационных соревнований в Пекине.

Согласно обновленному регламенту, для включения в список запасных спортсменам необходимо выполнить технический минимум на турнирах ISU текущего сезона. Сделать это можно только на соревнованиях серии Challenger.

Кроме того, изменен порядок формирования резерва. Победители турниров Challenger Series больше не получают преимущества при попадании в список запасных. Теперь даже обладатели "золота" таких стартов будут размещаться в нижней части резервного списка, где их позиции определят по количеству набранных баллов.

Еще одно изменение касается распределения этапов Гран-при. Призовое место на этапе серии Гран-при больше не дает приоритетное право на второй этап. Из регламента исчез пункт, который ранее предоставлял призерам серии приоритет Теперь упоминание медалистов отсутствует в документе полностью, что дополнительно осложняет возможность быстрого получения второго назначения для спортсменов в нейтральном статусе.

Первым взрослым международным стартом для российских фигуристов после возвращения на соревнования ISU должен стать турнир Kinoshita Group Cup в Токио, который пройдет с 4 по 6 сентября. Именно там спортсмены смогут начать выполнение новых требований для попадания в резерв Гран-при.

Как сообщал OBOZ, ISU продлил отстранение России и Беларуси от всех международных турниров, сообщает прес-служба организации. Фигуристы и конькобежцы из РФ и РБ не участвуют в зарубежных соревнованиях с марта 2022 года.

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