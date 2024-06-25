В реванше Усик – Фьюри хотят ввести важное правило

Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает настаивать на серьезных изменениях в правилах проведения реванша Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), который запланирован на 21 декабря. После предложения о том, чтобы счет боя вели шесть судей, а не три, в организации выступили с идеей о задействовании системы видеоповторов.

Видео дня

Об этом в интервью порталу talkSport заявил президент WBC Маурисио Сулейман. По его словам, видеоповторы помогут избежать серьезных ошибок в работе рефери в ринге в случае спорных ситуаций, как это было, когда в первом поединке Фьюри засчитали стоячий нокдаун. В то же время функционер признал, что его идея пока не находит поддержки.

"Видеоповторы – это система, которую WBC внедрил еще в 2008 году. Но у нас сложная ситуацию с Британской боксерской комиссией контроля (ВВВоС). Они не соглашаются на использование системы. Но во время подготовки к реваншу мы будем настаивать на ее внедрении. Кроме того, мы оставляем за собой право собственного решения с использованием больших экранов", – сказал Сулейман.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения Александру Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

А Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!