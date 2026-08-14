15 лет тюрьмы за российскую пропаганду в интернете: в Николаевской области разоблачили организатора «небольшевистского подполья». Фото

Житель Николаевской области был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. По данным следствия, мужчина занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах России и распространял прокремлевскую пропаганду в интернете.

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Это первый случай, когда такой приговор получил человек, осуществлявший исключительно информационную деятельность в пользу страны-агрессора. О результатах расследования сообщили Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Пропагандиста разоблачили в 2024 году

По информации правоохранителей, осужденным оказался 27-летний житель Первомайска Николаевской области. Сотрудники СБУ разоблачили его в апреле 2024 года.

Следствие установило, что мужчина создал интернет-ресурсы, через которые распространял российскую пропаганду под видом деятельности так называемого небольшевистского подполья.

В своих публикациях он отрицал украинскую государственность, оправдывал российскую агрессию и распространял материалы, в которых отрицались военные преступления российских военных.

Создал сайт и искал единомышленников

Для распространения пропагандистских материалов мужчина создал тематический сайт и использовал собственную страницу в российской социальной сети "ВКонтакте".

Впоследствии он начал искать людей, разделяющих его взгляды, чтобы привлечь их к деятельности пророссийской ячейки.

В ходе обысков правоохранители изъяли смартфон, компьютерную технику и значительное количество литературы прокремлевского содержания.

Возглавлял коммунистическую организацию и сотрудничал с пророссийским ресурсом

Прокуроры доказали, что еще до июля 2022 года мужчина возглавил коммунистическую организацию "Молодая гвардия большевиков-ленинцев" и выполнял задания представителя международного ресурса World Socialist Web Site.

По данным следствия, с октября 2022 года по апрель 2024 года он готовил, редактировал, переводил и публиковал материалы, направленные на распространение российских нарративов о войне против Украины.

В своих статьях осуждённый оправдывал полномасштабное вторжение России, называя его якобы вынужденной реакцией на действия НАТО. Также он распространял пропагандистские утверждения о причинах войны и деятельности украинских военных.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему максимальное наказание, предусмотренное законодательством, – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтавской области Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила агента российского ГРУ. Находясь в рядах Вооруженных сил Украины, он помогал врагу наносить ракетно-дроновые удары по региону.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала ещё двух российских агентов, которые координировали ракетные удары по Николаеву. Они действовали отдельно, однако выполняли схожие задачи врага.

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