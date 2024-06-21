Фьюри оспорил результат боя с Усиком

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) выразил категорическое несогласие с результатом поединка Александра Усика (22-0, 14 КО) 18 мая. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, утверждает, что выиграл восемь раундов из 12 и должен был праздновать победу.

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Об этом Фьюри заявил в интервью своему YouTube-каналу FUROCITY By Tyson Fury. По словам боксера, украинец сумел у него выиграть лишь несколько раундов в начале второй половины боя, чего было бы недостаточно для итоговой победы даже с учетом нокдауна в девятой трехминутке.

"Я пересматривал бой много раз и все равно получал один и тот же ответ: я думаю, что выиграл бой, я думал, что сделал достаточно. Большую часть раундов я боксировал с ним с преимуществом. Он нанес хороший удар в восьмом раунде и разбил мне нос. А в девятом раунде он выиграл со счетом 10-8. Так что это второй в его пользу, и я даю ему 10-й раунд. Но кроме этого я не давал ему никаких других раундов. Я даю ему четыре раунда в бою", – сказал Фьюри.

До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения Александру Кроме того, Фьюри угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

А Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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