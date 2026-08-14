Блог | На фронте сложная ситуация: защитникам нужны зарядные станции, старлинки и генераторы
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Люди, очень прошу, услышьте!!
У меня просто завал срочных просьб от подразделений, 72 обращения, я вас очень прошу, помогите.
Далее текст на языке оригинала.
На фронті важка ситуація, постійні штурми окупантів та аномальна спека!!!
Нашим бійцям важко, дуже потрібна допомога!!
Генштаб ЗСУ заявив про понад 200 боїв за добу!!!
На самому важкому Покровському напрямку тривають запеклі й надзвичайно інтенсивні бої, де ворог щодоби здійснює десятки штурмів.
Вкрай потрібні:
Зарядні станції – 8шт
Старлінки – 6 шт
Генератори – 3
Детектор дронів – 2
Дрони
Вже купила та поїхало на фронт:
Чотири старлінка –19900 та 54000 грн
Генератори – 30000 грн та 57350 грн
Зарядні станції – 38050 грн та 80000 грн
Планшет – 9300 грн
Ліки – 5000 грн
Дякуємо всім за кожну гривню!
Люди, 5-20-100 грн, хто як може.
Ціна питання – життя наших захисників.
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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