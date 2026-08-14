Люди, очень прошу, услышьте!!

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У меня просто завал срочных просьб от подразделений, 72 обращения, я вас очень прошу, помогите.

Далее текст на языке оригинала.

На фронті важка ситуація, постійні штурми окупантів та аномальна спека!!!

Нашим бійцям важко, дуже потрібна допомога!!

Генштаб ЗСУ заявив про понад 200 боїв за добу!!!

На самому важкому Покровському напрямку тривають запеклі й надзвичайно інтенсивні бої, де ворог щодоби здійснює десятки штурмів.

Вкрай потрібні:

Зарядні станції – 8шт

Старлінки – 6 шт

Генератори – 3

Детектор дронів – 2

Дрони

Вже купила та поїхало на фронт:

Чотири старлінка –19900 та 54000 грн

Генератори – 30000 грн та 57350 грн

Зарядні станції – 38050 грн та 80000 грн

Планшет – 9300 грн

Ліки – 5000 грн

Дякуємо всім за кожну гривню!

Люди, 5-20-100 грн, хто як може.

Ціна питання – життя наших захисників.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253