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Сергей Громенко
Сергей Громенко
Крымский историк, публицист

Блог | Без Украины полякам не повторить Чудо на Висле

Парад в Польше
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Украина не получила приглашение в Варшаву на военный парад 15 августа по случаю "Чуда на Висле". Многие европейцы получили, а мы нет (хотя в 2017 году были).

Далее текст на языке оригинала.

Ну що ж, пора Марку Безручку, рятівнику Замостя, повертатися додому. Досить з нього ганьби.

З іншого боку, один наш корпус Азов боєздатніший за все Військо Польське, тому відсутність на параді у Варшаві не принижує нашої честі.

А от що без України полякам не повторити Дива на Віслі – абсолютно точно. І Путін це теж знає.

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