Блог | Без Украины полякам не повторить Чудо на Висле
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Украина не получила приглашение в Варшаву на военный парад 15 августа по случаю "Чуда на Висле". Многие европейцы получили, а мы нет (хотя в 2017 году были).
Далее текст на языке оригинала.
Ну що ж, пора Марку Безручку, рятівнику Замостя, повертатися додому. Досить з нього ганьби.
З іншого боку, один наш корпус Азов боєздатніший за все Військо Польське, тому відсутність на параді у Варшаві не принижує нашої честі.
А от що без України полякам не повторити Дива на Віслі – абсолютно точно. І Путін це теж знає.
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