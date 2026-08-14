Украина не получила приглашение в Варшаву на военный парад 15 августа по случаю "Чуда на Висле". Многие европейцы получили, а мы нет (хотя в 2017 году были).

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Ну що ж, пора Марку Безручку, рятівнику Замостя, повертатися додому. Досить з нього ганьби.

З іншого боку, один наш корпус Азов боєздатніший за все Військо Польське, тому відсутність на параді у Варшаві не принижує нашої честі.

А от що без України полякам не повторити Дива на Віслі – абсолютно точно. І Путін це теж знає.