Вот что интересно. Вчера работал в ДАЛО со списками выселенных поляков из Волыни.

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Возьмем, к примеру, г. Сарны и район. Смотрим на места рождения: Радом, Вильно, Кельце и т.д. И таких около 40-50 процентов.

Вопрос. А что делали эти люди на Волыни?

Ответ – колонисты и оккупанты.

Генрик Юзевский, занимавший должность волынского воеводы в 1928–1938 годах, был автором так называемого "волынского эксперимента" – политики, направленной на налаживание польско-украинского сосуществования и ослабление межнациональной напряженности. В то же время он не ставил под сомнение необходимость укрепления польского присутствия на Волыни, в частности через развитие военного поселения и поддержку польских колонистов, которых рассматривал как важный элемент государственной политики на восточных территориях.

И с ними воевали, да. Ведь что же делать с оккупантом?

Но, знаете. Давайте откровенно. В результате Второй польско-украинской войны погибло около 60 тыс. поляков и 30 тыс. украинцев. Страшно, ужасно – да, конечно. Никто и не отрицает.

Но давайте посмотрим на другой регион. Да, так называемые "возвращенные земли", которые поляки получили в конце Второй мировой войны (Вроцлав, Желеная Гура, Ополе и др.)

Если же учитывать все смерти, связанные с изгнанием немцев с территорий, которые после войны отошли к Польше (расстрелы, самосуды, включая смерти от истощения, болезней, принудительного труда, лагерей, эвакуации и т. д.), то современные немецкие исследования оценивают потери примерно в 400–600 тысяч человек.

Ой, а получается, что поляки убили в 5–6 раз больше, чем украинские националисты и простые крестьяне.

Так кто же там "Христос Европы", а? Не слышишь, баба?