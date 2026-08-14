Как паук-рыбак: ученые создали четвероногого робота, способного вытаскивать людей из воды. Фото

Учёные разработали четвероногого робота QuadBoat, который может передвигаться по поверхности воды, отслеживать плавающие объекты и извлекать их. Разработка призвана помочь спасателям быстрее находить людей, оказавшихся в воде и нуждающихся в помощи.

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Об этом пишет Tech Xplore со ссылкой на информацию ученых из Шэньчжэньского института искусственного интеллекта и робототехники для общества (AIRS) в Китае и Технологического института Стивенса в США.

На создание робота ученых вдохновили пауки-рыбаки

QuadBoat — это беспилотный надводный аппарат с четырьмя подвижными "ногами". Его конструкцию исследователи создали по аналогии с пауками-рыбаками — паукообразными, способными передвигаться по поверхности прудов, озёр и других спокойных водоёмов.

У таких пауков длинные водоотталкивающие ноги, которые распределяют вес тела по поверхности воды. Благодаря поверхностному натяжению они могут ходить и даже бегать по воде.

Учёные использовали этот принцип лишь частично. В отличие от пауков, QuadBoat удерживается на воде благодаря обычной плавучести, а четыре его "ноги" используются прежде всего для движения и маневрирования.

Робот может искать и подбирать объекты на воде

Движениями ног управляет алгоритм на основе обратной кинематики. Он рассчитывает необходимые движения отдельных конечностей, чтобы робот мог двигаться в заданном направлении.

Исследователи также применили систему управления, которая помогает QuadBoat стабилизироваться во время движения и точно менять направление.

Благодаря этому робот может не просто перемещаться по поверхности водоема, а отслеживать и подбирать объекты, плавающие на воде.

Именно эта особенность может сделать его полезным для поисково-спасательных операций. Многие беспилотные надводные аппараты уже умеют находить людей в воде или приближаться к ним, но не приспособлены для непосредственного извлечения пострадавших.

QuadBoat испытали в бассейне

Первые испытания робота провели в бассейне. Сначала ученые проверяли, насколько точно он может выполнять запрограммированные движения и проходить по заданным маршрутам.

После этого QuadBoat испытали на поиск, отслеживание и подбор плавучих целей.

Отдельные эксперименты проводились с использованием системы компьютерного зрения. Робот должен был самостоятельно следить за объектом на поверхности воды и приближаться к нему для подбора.

По результатам испытаний исследователи заявили, что робот продемонстрировал высокую маневренность и точность движения, а также способность выполнять задачи по отслеживанию и подбору целей.

Робота хотят испытать в более сложных условиях

Пока что QuadBoat находится на этапе исследований и испытаний. Следующим шагом должно стать его усовершенствование и проверка в условиях, более близких к реальным спасательным операциям.

Учёные рассматривают возможность использования такого робота для поиска и спасения людей после аварий лодок и других чрезвычайных ситуаций на воде.

Если QuadBoat сможет эффективно работать не только в спокойной воде, но и в более сложных условиях, подобные аппараты могут стать дополнительным инструментом для спасательных команд. Их главное преимущество — возможность быстро добраться до пострадавшего и начать его спасение, не подвергая опасности дополнительного спасателя.

Как сообщал OBOZ.UA, инженеры создали уникального робота, похожего на птицу. Чтобы взлететь, это чудо техники прыгает в воздух. Пружинистые ноги станут революционным подходом в создании новых беспилотников. Ведь для взлета ему не нужно разгоняться или использовать катапультирование.

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