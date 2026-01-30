В Лиге чемпионов из-за гола Трубина возникла уникальная ситуация

Португальская "Бенфика" и испанский "Реал" вновь сыграют друг с другом в Лиге чемпионов. Команды встретятся в 1/16 финала турнира после того, как в минувшую среду они провели очный матч в последнем туре основного этапа соревнований, когда украинский вратарь Анатолий Трубин забил гол на 90+8-й минуте и вывел "орлов" в следующий раунд.

Это стало известно по итогам жеребьевки раунда плей-офф, которая состоялась в швейцарском Ньоне. "Бенфика" и "Реал", таким образом, станут учасниками уникальной ситуации, когда проведут друг с другом три матча подряд в Лиге чемпионов.

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

"Монако" (Франция) – "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция)

"Галатасарай" (Стамбул, Турция) – "Ювентус" (Турин, Италия)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) – "Реал" (Мадрид, Испания)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Аталанта" (Бергамо, Италия)

"Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Интер" (Милан, Италия)

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Байер" (Леверкузен, Германия)

Первые матчи плей-офф пройдут 17-18 февраля на полях команд, указанных первыми, а ответные – 24-25 февраля.

Напомним, Трубин вошел в историю Лиги чемпионов – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира. Сам Анатолий едва нашел слова, чтобы прокомментировать свой точный удар.

Кроме того, тренер "Бенфики" Жозе Моуриньо отреагировал на гол украинского вратаря. А французский комментатор в буквальном смысле сошел сума после удара Трубина.

Ранее OBOZ.UA собрал видео фантастического удара Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" со всех возможных ракурсов.

