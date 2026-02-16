Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что дает российскому и украинскому лидерам четыре месяца для завершения войны, — а если этого не произойдет, он усилит давление и на Россию, и на Украину

Видео дня

Тревогу президента Трампа можно понять. До начала полноценной предвыборной кампании осталось всего несколько месяцев — и многие признаки свидетельствуют о возможности "синей волны" демократического успеха. И Трамп точно не желает, чтобы во время этой кампании республиканцам вспоминали об обещании президента быстро завершить российско-украинскую войну. Наоборот, на предвыборных митингах он должен был бы демонстрировать успехи своих миротворческих усилий.

Однако насколько логично продолжать обвинять в затягивании процесса обе стороны — жертву и агрессора? В конце концов, это российские войска продвигаются по украинской территории и требуют от Киева отвести свои войска из регионов, которые весь мир признает неотъемлемой частью Украины. В конце концов, это российский президент считает возможным создавать условия для настоящей гуманитарной катастрофы в украинских городах. В конце концов, это Россия требует от Украины отказаться от собственных представлений о будущем.

Если давить на Украину – чего можно достичь? Какие решения должна принять украинская власть, чтобы помочь завершению войны? Прекратить сопротивление российской агрессии? Согласиться, что Россия должна получить столько территории, сколько пожелает Путин? Отказаться от суверенитета?

Слова о том, что Путин может завершить эту войну так же легко, как он ее начал – не образ, а реальность. Если российский президент по тем или иным причинам решит, что "нужно просто перестать стрелять", война завершится без всякого давления на Украину. И открою секрет, который, очевидно, не понравится американскому президенту. В таком случае Путин обойдется без посредников. Ему просто не нужен будет Трамп.

Поэтому давить нужно не на обе стороны. Давить нужно на агрессора. Давить нужно именно на Россию. Нужно помогать Украине, вводить новые санкции для дальнейшего истощения и краха российской экономики, предоставить Киеву дальнобойное оружие для уничтожения российских стратегических объектов и "похорон" нефтеперерабатывающей промышленности Путина. И вот тогда появятся предпосылки для мира – может, не через четыре месяца, важные для президента США в контексте предвыборной кампании. Но – появятся!

Идея давить на обе стороны конфликта – очевидная ошибка. Как ошибкой было надеяться, что возобновление российско-американских контактов на высшем уровне и поездки специальных представителей Дональда Трампа в Москву будут способствовать готовности Путина завершить войну. Ведь российский президент привычно воспринимает любое желание разговаривать и договариваться как признак слабости и возможность обмануть и "дожать" противника. И именно такое развитие событий мы и наблюдаем последний год.

Но ошибки для того и делаются, чтобы их впоследствии исправлять. Если Дональд Трамп действительно желает, чтобы его миротворческие усилия принесли результат и он мог напомнить об этом результате – то есть завершение российско-украинской войны – во время предвыборной кампании республиканцев, тогда он должен точно осознать, что ему делать.

Не угрожать Украине и России давлением через четыре месяца, а давить на Путина уже сейчас. Давить так, чтобы у российского президента не остались бы никакой альтернативы решению перестать воевать, убивать и обстреливать.