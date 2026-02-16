'Чувствовали себя подавленно': украинский рекордсмен Олимпиад рассказал об акции в поддержку Гераскевича, боялись ли санкций и как скандал повлиял на выступление

Самый опытный санкар страны Андрей Мандзий, который на Олимпиаде-2026 занял 12 место и установил лучший результат в истории Украины в одиночных мужских санях на белых Играх, рассказал, как на команде отразился скандал с Владиславом Гераскевичем. Атлет до сих пор не понимает, как можно наказывать дисквалификацией за уважение к погибшим, героям, коллегам.

В разговоре с OBOZ.UA Андрей вспомнил, с какими мыслями украинские саночники выходили на соревнования после запрета МОК использовать "шлем памяти" и угроз отстранить Владислава от соревнований.

"Я вам скажу больше, перед соревнованиями, перед эстакадой есть мандраж, особенно на Олимпийских играх должен был быть немного мандраж, а здесь мы просто думали о той ситуации. Ну, как это так: снять с соревнований из-за "шлема памяти" наших героев, атлетов? Это было как-то максимально несправедливо", – отметил Мандзий.

"И мы, вся команда, чувствовали себя такими подавленными перед стартом и максимально пробовали его поддержать. И на финише эстафеты этим жестом поддержали Влада, а также отдали дань уважения нашим воинам и атлетам, которые погибли", – вспомнил санкар.

По словам олимпийца, они с коллегами не волновались из-за каких-то санкций, когда после окончания эстафеты, которая принесла Украине шестое итоговое место, встали на одно колено и подняли вверх шлемы в знак поддержки Владислава Гераскевича и его борьбы, а также почтили атлетов, которые больше никогда не смогут выйти ни на одну арену.

"Это была командная идея. Мы все обсудили перед стартом, и даже согласовали с Международной федерацией санного спорта. Она это все прекрасно понимает и пошла нам навстречу, то есть все было максимально обсуждено, поэтому у нас никаких от того проблем не было", – рассказал Мандзий.

