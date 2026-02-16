Гортав я собі ці кляті файли Епштейна, гортав, вже майже на автопілоті. Не сподіваючись особливо знайти черговий російський слід, бо скільки ж можна.

Аж поки мою увагу не привернуло прізвисько "sneaky dog" (підступний пес): воно зустрічалося так часто (мало не 1400 разів!), що я вирішив копнути глибше.

На перший погляд, це був типовий всесвіт Епштейна: кринжовий сексуальний флірт, інструкції, як приводити йому "подарунки", і її обіцянки зробити все якнайкраще. Чергова історія про гарем, сумнозвісна піраміда сексуальної експлуатації, подумав я.

Спочатку виділялися лише дві речі: дівчина була азіаткою — хоча Епштейн був відомим расистом, який відкрито недолюблював азіатів, — і її постійні вимоги грошей. Тим не менш, це здавалося лише дрібною історією, однією з багатьох.

Але я вирішив подивитися, де ж ця "дівчина Епштейна" перебуває сьогодні.

Аж гульк.

Виявилося, що Рената Болотова щонайменше з 2018 року працює в ООН, а саме в так званому Міжнародному інституті миру (ІРІ), чиє керівництво було викрите на зв'язках із Епштейном.

Тер'є Рьод-Ларсен, норвезький дипломат, пішов у відставку з посади президента та генерального директора IPI у жовтні 2020 року після жорсткої критики його особистих і професійних зв'язків із Джеффрі Епштейном.

Тоді з'ясувалося, що він отримав від Епштейна особисту позику в розмірі 130 000 доларів у 2013 році, а IPI отримував пожертвування від фондів, пов'язаних із Епштейном, на загальну суму близько 650 000 доларів у період з 2011 по 2019 рік.

Окрім позики, нові звіти стверджують, що в заповіті 2019 року Епштейн залишив 10 мільйонів доларів дітям Рьод-Ларсена.

Станом на лютий 2026 року норвезька влада та відділ фінансових злочинів (Økokrim) розслідують справу Рьод-Ларсена за підозрою в корупції при обтяжуючих обставинах.

Центральною частиною цього розслідування є звинувачення в тому, що він використовував свій вплив для допомоги в отриманні віз для російських моделей, які мали служити "стажистками" в IPI у Нью-Йорку.

Скандал також зачепив Турбйорна Ягланда, колишнього прем'єр-міністра Норвегії та голову Нобелівського комітету миру. Докази свідчать, що саме Рьод-Ларсен познайомив Ягланда з Епштейном. Згодом Епштейн використовував присутність Ягланда у своїх будинках у Нью-Йорку та Парижі, щоб заманювати інших представників еліти.

Саме на Ягланда — тодішнього Генерального секретаря Ради Європи та голову Нобелівського комітету миру (!)— Епштейн невпинно тиснув, щоб той організував йому зустріч із Путіним.

Метою була наполеонівська пропозиція щодо повної перебудови світової фінансової системи.

Крім того, Епштейн був одержимий Монголією — податковим раєм поза межами досяжності Заходу. А для цього було потрібне "добро" від Кремля.

Рената Болотова — бурятка, етнічна монголка. У світі Епштейна вона була ідеальним культурним активом.

Вишенька на торті: щоб пропхнути її нагору в ООН, Епштейн або його помічники написали для неї жалісливе есе. У ньому стверджувалося, що як азіатка та представниця ЛГБТ-спільноти (якою вона не є), Рената страждала від глибокої дискримінації.

Її єдиною відповіддю на цю вигадану історію про жертву був грайливий лист йому у відповідь: "Ох ти ж підступний пес! :)))"

Іронія тут пробирає до кісток, бо використання бурятів як зручного інструменту — це пряма копія почерку Кремля. Путін, такий самий расист, як Епштейн, масово відправляв бурятів на війну лише для того, щоб потім використовувати їх як цапів-відбувайлів за власну жорстокість — цей наратив був настільки ефективним, що навіть покійного Папу Римського змусили його повторити.

Чесно кажучи... це просто якийсь повний пизд*ць.