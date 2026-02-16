'Мы не видим других инструментов влияния на Москву, кроме давления': Зеленский встретился с американскими сенаторами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом. Глава государства поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку Украины и отметил вклад президента США Дональда Трампа и его команды.

Во время встречи обсуждали усиление санкций против России, энергетическую поддержку Украины и вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей. Об этом сообщили в Офисе президента.

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкционная политика остается главным инструментом давления на Москву.

"Мы очень рассчитываем на ваше решение, будущее решение. Я надеюсь, что Сенат поддержит санкционный законопроект. Для нас это очень важно. Мы не видим так много инструментов, как можно повлиять на Путина, как надавить на Россию, как остановить эту войну. Инструмент номер один – это санкционная политика", – отметил глава государства.

Стороны также обсудили ситуацию на фронте и подготовку к встрече переговорных команд в Женеве. Зеленский поблагодарил США за быструю энергетическую поддержку Украины и сообщил о предстоящей встрече в формате энергетического "Рамштайн" во Франции, где будет согласована поставка конкретного оборудования для восстановления энергетики.

Отдельно речь шла об использовании замороженных российских активов для закупки ракет к системам "Патриот", которые укрепят противовоздушную оборону Украины.

Президент отметил и проблему возвращения украинских детей, похищенных Россией, отметив, что из более тысячи детей уже удалось вернуть более 1800 домой.

Владимир Зеленский добавил, что Международная коалиция за возвращение украинских детей проведет встречи с партнерами в Брюсселе и Соединенных Штатах Америки с участием первой леди США.

В свою очередь Ричард Блюменталь подчеркнул важность дополнительных санкций и усиления оборонного потенциала Украины.

"Мы сейчас очень решительно настроены работать по линии санкций, по линии возвращения детей, обеспечение "томагавков" и перехватчиков – всего, что вам необходимо для того, чтобы одержать победу. И для того, чтобы бороться с теми ложными нарративами о том, что Россия якобы побеждает. Она не побеждает ни на поле боя, ни с моральной стороны", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что уступки агрессору всегда приводят к усилению угрозы и новым конфликтам. Подобные ошибки уже имели место во время российских оккупаций в Чечне, Грузии и с 2014 года в Украине.

Глава государства подчеркнул, что его цель – не повторять ошибок предшественников и мировых лидеров, которые позволяли стране-агрессору России захватывать их территории.

