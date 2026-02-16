Российский футбольный союз (РФС) намерен добиваться возвращения своих команд в турниры под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА). При этом представители страны-агрессора, которую отстранили от соревнований после полномасштабного вторжения РФ в Украину, готовы оказывать давление на Ньон.

Об этом информирует портал "РБ Спорт". По его данным, в РФС начали угрожать УЕФА выходом из организации и переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). При этом в этой ассоциации есть несколько стран, который выступают против принятия россиян в состав АФК.

Также РФС питает надежды на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время объявит о допуске России к Играм-2028 в Лос-Анджелесе. Это якобы должно привести к возвращению моложеных сборных РФ в чемпионаты Европы, которые являются отборочными к ОИ.

Недавно МОК рекомендовал спортивным федерациям вернуть россиян с национальной символикой. В УЕФА отказались следовать этому призыву и допустить российских юношей в свои турниры под флагом и гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в АФК. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорически выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

