Редкое совпадение на Евровидении: Украину и Хорватию представят артисты с почти одинаковыми сценическими именами

Украину и Хорватию на Евровидении 2026 в Вене, Австрия, представят артисты с почти одинаковыми сценическими именами – LELÉKA и LELEK. В этом году еврофанам придется выбирать между двумя "птичками".

О таком совпадении стало известно после завершения хорватского национального отбора 15 февраля. Финал Dora 2026 завершился триумфом группы LELEK с композицией Andromeda.

Коллектив, который уже не впервые штурмует хорватскую сцену, в этом году смог покорить и зрителей, и профессиональное жюри (как национальное, так и международное). Результаты формировались с учетом 25% голосов национального жюри, 25% международного жюри и 50% голосов зрителей.

LELEK уже принимали участие в Dora ранее. Коллектив "разнес" сцену сочетанием поп-музыки с этническими элементами и сценической подачей "хорватского наследия".

Украину представит LELÉKA – сценический псевдоним певицы Виктории Корниковой (Лелеки), которая победила в Национальном отборе с песней Ridnym. Она получила максимальные 10 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей.

Виктория Корникова родилась в городе Шахтерское Днепропетровской области. Образование получила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Позже продолжила обучение в Дрезденской Высшей школе музыки имени Карла-Марии фон Вебера, где получила степень бакалавра по джазовому вокалу и магистра по композиции. Также работала над музыкой к кино и сериалам, в частности создала саундтреки "Зозуля" и "Запізно" к сериалу "І будуть люди".

В 2016 году в Берлине она основала этноджазовую группу LELÉKA вместе с немецкими музыкантами. Коллектив выпустил пять альбомов и гастролирует по Европе. Отдельно певица развивает сольный проект DONBA₴GRL с электронным звучанием.

Песня Ridnym была написана еще в начале 2022 года в Берлине. По словам артистки, композиция посвящена теме связи с родными и внутренней стойкости. На Нацотборе номер был построен на минималистичной постановке с акцентом на вокальном исполнении.

Справка. Евровидение 2026 состоится в Вене (Австрия) 12, 14 и 16 мая (финал).

