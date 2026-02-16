Владимир Зеленский дал интервью Саймону Шустеру, в котором заявил, что скорее не подпишет ни одного мирного соглашения, чем заставит украинцев принять плохие условия. Это не дипломатический маневр, а инстинкт выживания государства, чье существование пытаются подчинить американскому электоральному циклу.

Но если война привязана к датам Вашингтона, кто тогда определяет ее финал? Украина не проигрывает, но и не побеждает. Страна выживает. Однако даже самый удивительный героизм требует передышки. Вопрос лишь в том, на каких условиях она наступит.

Перемирие без гарантий безопасности — это не мир, а техническая пауза, дающая Москве время перестроиться. Оно имеет смысл, только если будет построена надежная система поставок оружия, санкционного давления, защиты неба и критической инфраструктуры. Но, похоже, дать такие обязательства никто не готов.

Россия, в свою очередь, не разрушается, но живет в условиях постоянного напряжения. Идеальный вариант для Москвы — перемирие без жестких гарантий Киеву: зафиксировать завоеванное, снизить интенсивность боевых действий, сохранить рычаг давления. Рациональность этой позиции Путина делает ее политически убедительной для ему подобных.

В этом — главный нерв интервью Зеленского. Жалоб в его словах нет, но есть признание зависимости, которую ни одна система гарантий не способна устранить окончательно. Пока Вашингтон отсчитывает время до следующих выборов, Киев вынужден отсчитывать время до следующего удара. Через день или через год — не так важно, если другой защиты, кроме той, что есть сейчас, не существует.