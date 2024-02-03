Усик впервые отреагировал на отмену боя с Фьюри. Видео

Координатор платформы UNITED24 Ярослав Гресь в своем Instagram переслала сообщение от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). На коротком видео наш соотечественник поделился эмоциями после травмы Тайсона Фьюри.

Видео дня

"Попросила чемпиона записать вам видео на тему, как он переживает отмену боя. Пересматриваю сотый раз. Мотиватор №1! Усик, ты большая гордость и вдохновение!" – написала Гресь.

В "кружочке" Усик абсолютно не выглядит расстроенным и желает своим поклонникам хорошего дня,

"У меня невероятная суббота. Я уже проделал всю работу, и сейчас немного отдыхаю. Друзья, трудности нам даются для того, чтобы мы их проходили. А если мы будем ныть, когда нам сложно, мы просто будем нытиками. Всем добра, двигаемся дальше", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, обладатель титулов WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против Усика. Бой официально был перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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