Усик – Фьюри: украинец лишится чемпионского пояса, независимо от результата боя

Промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность в том, что Международная боксерская федерация (IBF) отберет свой чемпионский пояс у победителя боя между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО), который сейчас владеет этим титулом. Представитель британца отметил, что это произойдет, несмотря на обязательный реванш супертяжей.

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Об этом Уоррен заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out, пишет портал boxing-social.com. Промоутер подчеркнул, что учитывая грандиозную боксерскую серию в Эр-Рияде организаторы вряд ли станут обращать внимание на предписание санкционирующих бои органов.

"У IBF есть свое мнение и они имеют на него право. Если Усик – Фьюри получится действительно отличным боем и он будет заслуживать реванша, то именно это и произойдет. С учетом сезона в Эр-Рияде и связанных с этим денег руководящим органам придется быть немного более разумными. Или они будут полностью игнорироваться", – сказал Уоррен. Таким образом, Усик либо лишиться чемпионского пояса IBF из-за поражения, либо вынужден будет его освободить.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона Фьюри и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

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