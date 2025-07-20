Усик – Дюбуа. Опубликовано видео лучших моментов боя-реванша

19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошёл бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Дэниелом Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Усик, владеющий титулами WBC, WBA и WBO, встретился с Дюбуа, у которого на тот момент был пояс IBF.

Видео дня

Бой завершился уже в пятом раунде: украинец уверенно прибавил в темпе, отправил соперника в нокдаун правым ударом, а затем добил левым боковым, оформив эффектный нокаут.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты этой схватки.

Как сообщал OBOZ.UA, после боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца в этой схватке, а также фоторепортаж, в котором собраны самые яркие кадры с поединка.

Во время флеш-интервью Усик объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно.

Также стало известно, кто на момент остановки в 5-м раунде побеждал по очкам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!