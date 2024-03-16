Украину лишили квоты на Кубке мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону в новом сезоне Кубка мира сможет выставить на личные гонки лишь четверых биатлонистов. Наша команда в текущем сезоне финишировала на 11-м месте в общем зачете Кубка наций и не смогла сохранить квоту в пять спортсменов.

На заключительном этапе КМ в Кэнморе украинской сборной необходимо было подняться в десятку. Мужской спринт был последней возможностью "желто-синих" набрать нужные очки. Однако несмотря на 10-е место Дмитрия Пидручного, Украина не смогла обойти Финляндию. Отставание от 10-й позиции в Кубке наций увеличилось со 183 до 197 очков.

Победителем в итоге стала Норвегия, опередившая Германию на 1066 очков. У сборной Украины 5573 балла, что стало на 432 меньше, чем в сезоне 2022/23. Тогда украинцы стали девятыми.

Женская сборная Украины свою квоту в пять биатлонисток сохранила, став в итоге девятой. В нынешнем сезона украинки набрали на 833 очка больше, чем в предыдущем.

Как сообщал OBOZ.UA, французская биатлонистка Лу Жанмонно добыла драматичную победу в гонке преследования на 8-м этапе Кубка мира, который прошел в США, опередив конкурентку на 0,4 секунды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!