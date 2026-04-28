'Украина не согласилась': раскрыта судьба звездного гимнастка Ковтуна, который отказался от сборной и сменил гражданство

Президент Хорватской федерации гимнастики Марио Можник выразил восторг в связи с переходом в национальную команду страны украинца Ильи Ковтуна. Чемпион Европы 2015 года, отметил, что 22-летний уроженец Черкасс увидел в Осиеке возможность для тренировок и уже в августе выйдет под флагом новой для себя сборной.

Об этом Можник заявил в интервью изданию Vecernij List. Функционер также отметил, что с пониманием отнесся к позиции украинской федерации, которая не дала согласие на переход Ковтун под флаг Хорватии, вынудив его попасть в годичный карантин после смены спортивного гражданства.

"Приезд Ковтуна стал поворотным моментом в хорватской гимнастике. Война в Украине вынудила их гимнастов искать безопасное место для тренировок в Европе и по всему миру, и около двадцати из них прибыли в гимнастический клуб Осиека. Он и его тренер Ирина Горбачева запросили хорватское гражданство и мы поддержали их в этом. Поскольку Украина, что вполне понятно, не согласилась с их переходом, процедура такова, что с момента получения гражданства до официального выступления под хорватским флагом должен пройти год. Это так называемый карантин, который заканчивается в июле этого года, как раз перед чемпионатом Европы в Загребе", – поделился своими эмоциями Можник.

Напомним, Ковтун защищал цвета Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где добыл "серебро". Спортсмен столкнулся с волной критики после того, как решил покинуть родную страну.

