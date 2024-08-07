Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 7 августа

На летних Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Париже, в среду, 7 августа, запланирован один из самых насыщенных дней. Спортсмены разыгрывают сразу 19 комплектов наград.

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Украинцы выступают в пяти дисциплинах – легкой атлетике, гребном спринте, борьбе, прыжках в высоту и боксе. Вступает в борьбу за медали наш чемпион Токио-2020 Жан Беленюк. Также все с нетерпением ждут боя за "золото" боксера Александра Хижняка.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ 7 АВГУСТА

08:30. Легкая атлетика. Ходьба, марафон, смешанная эстафета – Банзерук/Оляновская.

10:30. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 500 м, квалификация (ж) – Мария Повх.

11:05. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (м) – Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.

12:00. Вольная борьба, 50 кг, утешительный раунд (ж) – Оксана Ливач – Юи Сусаки (Япония).

Греко-римская, 67 кг, 1/8 финала (м) – Парвиз Насибов – Мате Немеш (Серюия).

Греко-римская, 87 кг, 1/8 финала (м) – Жан Беленюк – Цянь Хайтао (Китай).

12:40 Гребной спринт. Каноэ-одиночки 1000 м, квалификация (ч) – Павел Алтюхов.

16:00. Прыжки в воду. Трамплин 3 м, предварительный раунд (ж) – Виктория Кесарь.

23:51. Бокс. Финал, до 80кг (м) – Александр Хижняк – Нурбек Оралбай.

Напомним, в Украине Олимпиада официально транслируют на платформе "Суспильне Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх сложилась уникальная ситуация в соревнованиях по греко-римской борьбе.

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