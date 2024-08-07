Беленюк с феерической победы стартовал на Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион Токион-2020 Жан Беленюк победно стартовал на Играх-2024 в Париже в соревнованиях по греко-римской борьбе. В весовой категории до 87 кг наш соотечественник выиграл противостояние у представителя Китая Цяля Хайтао – 7:1.

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Поединок получился не самым простым для украинца. В первом периоде он присматривался к оппоненту и даже заработал предупреждение за пассивность, которое привело к тому, что китаец заработал очко, а Жана судьи перевели в партер.

Впрочем, Беленюк очень уверенно защищался и не дал сопернику набрать очки. После минутного перерыва украинский борец полностью завладел инициативой.

Сначала Жан своей активностью подавил Хайтао, вынудив того полностью сосредоточиться на обороне. В результате уже китайца отправили на настил, чем наш соотечественник блестяще воспользовался. Он совершил в партере сразу три удачных приема, заработав шесть очков.

Спокойно отборовшись в стойке, Беленюк довел бой до уверенной победы и вышел в четвертьфинал, где его соперником будет Нурсултан Турсынов из Узбекистана. Отметим, что в весовой категории до 67 кг также с победы начал выступления Парвиз Насибов, который со счетом 3:2 прошел соперника из Сербии.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх сложилась уникальная ситуация в соревнованиях по греко-римской борьбе.

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