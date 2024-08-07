Беленюк сенсационно проиграл в полуфинале Олимпиады-2024. Видео

Знаменитый украинский борец Жан Беленюк не вышел в финал в соревнованиях по греко-римской борьбе Олимпиады-2024. В весовой категории до 87 кг 33-летний киевлянин проиграл полуфинальную схватку у иранца Алиреза Мохмадипиани.

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Бой начался без сумбура и лишних движений, из-за чего рефери сделал предупреждения обоим соперникам. Беленюк первым заработал балл, а за тем еще и два заработал из партера, удачно проведя эффектный прием – 3:0.

Иранский борец ничего не мог продемонстрировать в стойке, при этом украинец работал первым номером.

Во второй половине Беленюк проиграл балл, а затем пропустил переворот, который принес сопернику еще два очка и уже наш соотечественник оказался в роли проигрывающего.

Оставалось 2 минуты, за которые Жану ничего не удалось сделать.

Комментируя поражение украинский чемпион не смог подобрать слов.

"Не знаю, что было ключевым, честно говоря, просто была допущена мной ошибка, а на таком уровне такие ошибки редко когда прощаются. Где-то не хватило, возможно, и возраст, но на самом деле неплохо вел схватку, однако пропустил атаку в партере, к сожалению", – сказал Беленюк.

Схватка за "бронзу" состоится в четверг, 8 августа. Это будет 10-й поединок на ковре B.

Жан Беленюк родился в Киеве. Его отец, гражданин Руанды, впоследствии (в 1994 г.) погиб в результате военного переворота в ходе гражданской войны на родине. Воспитывался мамой украинкой. Борьбой занялся в 2000 году.

В 2010 году стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров и бронзовым призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе среди юниоров

10 сентября 2015 года, победив в финале чемпионата мира по борьбе чемпиона Азии Рустама Ассакалова из Узбекистана со счётом 6:0, стал чемпионом мира в весовой категории до 85 кг. 15 августа 2016 года стал серебряным призёром летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 85 кг, проиграв в финале россиянину Давиту Чакветадзе.

В 2021 году выиграл золото на Олимпийских играх в Токио в категории до 87 кг. Это золото стало единственным для сборной Украины на соревнованиях в Японии.

Напомним, что Жан победно стартовал на Играх-2024 в Париже в соревнованиях по греко-римской борьбе. В весовой категории до 87 кг наш соотечественник выиграл противостояние у представителя Китая Цяля Хайтао – 7:1.

В чевертьфинале Беленюк сломил сопротивление Нурсулнтана Турсынова из Узбекистана – 7:3, проигрывая по ходу поединка 0:3.

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