Фантастика! Украинский борец перевернул ход схватки и вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в фантастическом стиле вышел в полуфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже. 25-летний спортсмен добился этого права в категории до 67 кг благодаря нереальному камбэку в поединке против Амантура Исмаилова из Кыргызстана – 7:6.

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Наш соотечественник неудачно начал поединок, пропустив две атаки соперника, который тут же ушел в отрыв на четыре очка. Насибову удалось ответить своими двумя очками, но перед перерывом кыргыз снова вернул себе комфортное преимущество – 6:2.

Однако во втором периоде на ковре был лишь один борец. Украинец, измотав соперника, раз за разом начал выталкивать его за пределы ковра и набирать очки.

Насибов полностью перехватил инициативу и довел поединок до победы. Украинец на вторых Олимпийских играх подряд вышел в полуфинал. Теперь в битве за решающую схватку Парвиз сразится с Хасратом Джафаровым из Азербайджана. Схватка начнется 7 августа в 19:15 по киевскому времени.

Отметим, что в весовой категории до 87 килограмм Жан Беленюк также совершил камбэк в четвертьфинале и продолжил борьбу за "золото" Олимпиады-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх сложилась уникальная ситуация в соревнованиях по греко-римской борьбе.

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