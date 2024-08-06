Впервые в истории мирового спорта! На Олимпиаде-2024 случилось уникальное событие. Видео

Кубинский борец Михаин Лопес стал первым человеком в мире, которому удалось завоевать пять золотых медалей в личных турнирах по борьбе на пяти летних Олимпийских играх подряд. В финале соревнований Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в категории до 130 кг 41-летний уроженец Пинар-дель-Рио победил чилийца Ясмани Акоста со счетом 6:0.

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До этого кубинец выигрывал "золото" в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Лопес является пятикратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Панамериканских чемпионатов, четырехкратным чемпионом Панамериканских игр и трехкратным обладателем кубков мира.

Выиграв высшую награду Игр в Париже Лопес снял свои борцовки и положил их в центр мата. Таким образом кубинец совершил традиционный жест, означающий завершение карьеры.

Единственное поражение на Олимпийских играх Лопес потерпел в 1/4 финала Игр в Афинах от россиянина Хасана Бароева. Лопес взял реванш у Бароева в финале чемпионата мира 2007 года, а затем победил россиянина в финале Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Бароев был позднее лишён своей олимпийской награды 2008 года за применение допинга).

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