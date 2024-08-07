Беленюк с камбэком вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Украинский боец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в полуфинал на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Париже. Наш соотечественник в весовой категории до 87 килограмм сломил сопротивление Нурсулнтана Турсынова из Узбекистана – 7:3, проигрывая по ходу поединка 0:3.

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Схватка вышла непростой для нашего олимпийского чемпиона Токио-2020. Как и в 1/8 финала, Беленюк присматривался к сопернику в первом периоде, за что поплатился предупреждение за пассивность. Судья поставил украинца в партер, чем спортсмен из Узбекистана сумел воспользоваться, набрав два балла и поведя в три очка.

После полуминутного перерыва наш соотечественник набросился на соперника. Тот не выдержал натиска и отказался от борьбы, так же оказавшись на настиле. Здесь Жан себя чувствовал, как рыба в воде. Он выполнил удачно сразу три приема и заработал драгоценные шесть пунктов.

В итоге, 33-летний киевлянин праздновал победу и вышел в полуфинал. Его соперником в битве за решающую схватку станет представитель Ирана Алиреза Мохмадипиани. Схватка состоится 7 августа третьим запуском в слоте, который начнется в 19.15 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх сложилась уникальная ситуация в соревнованиях по греко-римской борьбе.

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