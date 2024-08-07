Украина проиграла бронзовый финал в борьбе на Олимпиаде-2024. Видео

Украинская борчиха Оксана Ливач не смогла завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр-2024 в вольной борьбе в весовой категории до 50 кг. В матче за третье место 27-летняя уроженка Ивано-Франковщины проиграла действующей олимпийской чемпионке и четырехкратной победительнице мирового первенства Юи Сусаки (0:10).

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Украинка сразу пропустила "низ", отдав 2 балла сопернице. Японка попыталась сделать переворот накатом, но неудачно. Сусаки действовала первым номером, доминируя на ковре.

Снова Оксана пропустила проход в ноги, позволяя оппонентке набирать очки. Еще до конца первого периода украинская борчиха проигрывала 0:6.

Во втором "тайме" судьи остановили встречу, присудив победу японке "по техническому превосходству".

Отметим, что Ливач проиграла в четвертьфинале представительнице Индии Винеш Пхогат и должна была выйти на утешительный поединок против Сусаки, и уже уже победитель которого должен был выходить в так называемый малый финал.

Но Пхогат во второй соревновательный день не вложилась в лимит веса до 50 кг и была дисквалифицирована. Из-за этого организаторы ОИ-2024 сдвинули сетку и сражение Ливач - Сусаки сделали сразу медальным.

Оксана Ливач родилась в Долине (город в Калушском районе). В 2013 году стала чемпионкой мира среди кадетов и серебряной призеркой чемпионата Европы среди кадетов. В 2014 году стала чемпионкой Европы среди кадетов и серебряной призёркой чемпионата мира среди кадетов.

В 2015 году завоевала бронзовые медали чемпионатов мира и Европы среди юниоров. В 2016 году стала чемпионкой Европы среди юниоров и бронзовой призеркой чемпионата мира среди юниоров, в 2017 году повторила этот результат. В 2018 году стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира.

На чемпионате Европы 2019 года в Бухаресте завоевала золотую медаль и впервые стала чемпионкой Европы.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в Риме, в весовой категории до 50 кг в схватке за чемпионский титул уступила спортсменке из Болгарии Миглене Селишке и завоевала серебряную медаль. На Олимпийских играх 2020 года в Токио заняла пятое место, уступив в малом финале.

В апреле 2023 года завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по борьбе 2023.

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