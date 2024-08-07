Украина завоевала 'золото' или 'серебро' Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе. Видео

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпийских игр 2024 в весовой категории до 67 кг. 25-летний спортсмен из Николаева победил Хасрата Джафарова из Азербайджана.

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С самого начала Парвиз получил предупреждение за пассивное ведение борьбы. Судья именно Джафарову дал первый бал, поставив украинца в партер. Насибов смог не только выйти из нее, но и удачно совершил прием, заработав сразу два очка.

Азербайджанцы подали протест и после его рассмотрение рефери присудил им еще два бала – 3:2 не в нашу пользу.

До окончания перерыва ни один из атлетов результативными действиями не отметился.

У Джафаров открылось кровотечение из носа и команда раз за разом брала медицинские таймауты, чтобы хоть как-то привести бойца в порядок.

Парвиз за 2 минуты до конца получил бал, а соперника судья положил в партер, однако украинец ничего не смог сделать. В итоге набранных очков нашему борцу хватило для победы.

Финал против иранца Саида Эсмаили Лейвеси состоится 8 августа. Это будет 9-й поединок на ковре B.

Напомним, что в полуфинал Насибов вышел в совершенно фантастическом стиле. Наш соотечественник сотворил нереальный камбэк в поединке против Амантура Исмаилова из Кыргызстана – 7:6.

Парвиз Насибов родился в селе Муганлы Акстафинского района в азербайджанской семье[3][4][5]. Прожил в родном селе до шести лет. Увлекся спортом еще в родном селе, на протяжении одного года посещал секцию по вольной борьбе.

В 2004 году Парвиз переехал с семьей в украинский Николаев, где перешел на греко-римский стиль. В марте 2017 года на Кубке мира в иранском Абадане стал единственным украинским борцом, который провел все схватки без поражений, хотя сборная завершила выступление на 6 месте.

В июле 2017 года в немецком Дортмунде стал чемпионом Европы среди юниоров, поборов в финале грузина Георгия Куртанидзе. В сентябре 2018 года в словацкой Трнаве стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

4 августа 2020 года стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Отметим, что в весовой категории до 87 кг Жан Беленюк также совершил камбэк в четвертьфинале и продолжил борьбу за "золото" Олимпиады-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх сложилась уникальная ситуация в соревнованиях по греко-римской борьбе.