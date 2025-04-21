Украина на ЧМ-2025 по хоккею: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица

Сборная Украины по хоккею уже в воскресенье, 27 марта, стартует на чемпионате мира 2026 года в дивизионе IA. "Сине-желтые" под руководством тренера Дмитрия Христича впервые за восемь лет получили возможность пробиться в элиту первенства планеты, где наша команда не выступала с 2007 года.

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Матчи ЧМ состоятся в Румынии. Соперниками украинцев станут команды Великобритании, Японии, Польши, Италии и хозяев турнира. Две лучшие сборные чемпионата получат права в будущем году выступить в топ-дивизионе мундиаля.

Украинские любители хоккея смогут поддержать своих любимцев благодаря "Суспильному". Прямой эфир каждого поединка из Румынии будет доступен на телеканале "Суспильне Спорт", его официальном сайте и региональных каналах вещателя.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЧМ-2025

27 апреля, воскресенье

17:00. Украина – Великобритания

28 апреля, понедельник

13:30. Италия – Украина

30 апреля, среда

20:30. Украина – Румыния

1 мая, четверг

17:00. Польша – Украина

3 мая, суббота

13:30. Япония – Украина

Отметим, что ранее молодежная сборная Украины по хоккею выиграла чемпионата мира в дивизионе IB и в будущем году поспорит за выход в элиту.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) назвала обидчика Украины в отборе на Олимпиаду-2026 участником Игр в случае недопуска России.

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