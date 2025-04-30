Украина добыла разгромную победу на чемпионате мира по хоккею. Видео

Мужская сборная Украины по хоккею разгромила команду Румынии в 3-м туре чемпионата мира 2025 года в дивизионе IA – втором по силе уровне. Поединок на льду "Сепши Арена" в румынском городе Сфынту-Георге, где с 27 апреля по 3 мая проходит турнир, завершился со счетом 4:0.

Видео дня

Подопечные Дмитрия Христича провела мощный первый период матча против Румынии и ушла на перерыв с комфортным преимуществом – 3:0. Начало встречи стало идеальным для "сине-жёлтых", которые с первых минут навязали сопернику высокий темп и уверенно контролировали шайбу.

Счёт был открыт уже на 5-й минуте: Захаров добил шайбу в ворота после передачи Денискина. Почти сразу же Украина реализовала игровое преимущество – Виталий Лялька совершил сольный проход и точным броском в "девятку" удвоил счёт. А на 9-й минуте Захаров перехватил шайбу в чужой зоне и выдал точную передачу на Денискина – 3:0.

После такого старта украинцы немного сбавили обороты, стали реже атаковать и допускать ошибки в обороне. Румыны прибавили в агрессии и даже попали в штангу, но до гола дело не дошло. Тем не менее, украинская команда сохранила "сухой" счёт, хотя в концовке стало заметно снижение концентрации и реализация контратак оставляла желать лучшего.

Во втором периоде наши соотечественники сбросили скорость, став демонстрировать прагматичный хоккей, играя по результату. Несмотря на это, "желто-синие" смогли отметиться еще одной заброшенной шайбой. После слабого броска от синей линии вратарь румын не смог зафиксировать шайбу, и Денискин добил её в сетку без шансов для голкипера.

Напомним, что для Украины это стало первым участие в дивизионе IA за восемь лет. В прошлом году команда выиграла дивизион IB, добившись повышения в классе с пятой попытки.

В первом туре наши хоккеисты проиграли в серии буллитов Великобритании, а во втором – также по буллитам – победила Италию.

1 мая в 4-м туре сборная Украины встретиться с Польшей. Начало в 16:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!