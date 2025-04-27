Сборная Украины с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею. Видео

Мужская сборная Украины по хоккею проиграла команде Великобритании в 1-м туре чемпионата мира 2025 года в дивизионе IA – втором по силе уровне. Поединок на льду "Сепши Арена" в румынском городе Сфынту-Георге, где с 27 апреля по 3 мая проходит турнир, завершился в серии буллитов. Основное время и овертайм победителя не выявили 3:3.

Видео дня

Для Украины это стало первым участие в дивизионе IA за восемь лет. В прошлом году команда выиграла дивизион IB, добившись повышения в классе с пятой попытки.

Команды начали встречу остчорожно, присматриваясь друг к другу, но с 8-й минуты хоккеисты стали работать все более и более активно. Особенно выделялся Игорь Мережко, который не смог использовать свой шанс, попав в крестовину. Желто-синие почувствовали свой импульс и доминировали на льду. Виктор Захаров также упустил несколько 100% возможностей, открыть счет.

Несмотря на доминирование по броскам 9:3 Великобритания первой открыла счет, реализовав одну из нечастых своих атак.

Второй период начался для нас неудачно. Не удалось вывести Перлини с пятака и тот увеличил преимущество британцев, как под копирку повторив первый гол: после удара партнера британец подставил клюшку, изменив направление шайбы и не оставив шансов нашему голкиперу.

Спустя 5 минут Захаров с третьей попытки все таки смог забросить свою шайбу. Денискин выдал идеальную передачу под синюю линию и ветеран нашей сборной реализовал выход один на один.

Под занавес периода Украина смогла выбежать в быструю контратаку 3 в 2 и Данило Трахт идеальным кистевым броском в дальнюю девятку сравнял счет.

В третьем периоде баланс сместился в сторону более защитного хоккея, однако украинская сборная за 11 минут до финального свистка смогла забить шайбу. Отличился Денис Бородай.

Спустя 3 минуты Великобритания сравняла счет, но гол отменили, так как он был забит не клюшкой, а коньком.

Украина большими силами села в защиту, что в итоге не помешало сопернику забить легитимную третью шайбу.

В овертайме зрители голов не увидели, а в серии послематчевых буллитов увереннее сыграли британцы.

Для Украины игра с Великобританией стало первой за последние 9 лет. Тогда ЧМ в дивизионе IB – наша сборная победила 2:1.

Формат и регламент турнира:

Команды сыграют по одному матчу друг с другом.

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в овертайме или по буллитам – 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам – 1 очко.

Первые две команды в итоговой таблице получат путевки в элитный дивизион на следующий сезон.

Команды, занявшие 3–5 места, сохранят место в дивизионе IA.

Шестая команда вылетит в дивизион IB.

При равенстве очков места будут определяться по:

Очкам в личных встречах. Разнице шайб в личных встречах. Количеству заброшенных шайб в личных встречах. Результатам против лучших команд, не борющихся за выход. Месту в мировом рейтинге.

Свой следующий матч подопечные Дмитрия Христича проведут 28 апреля против Италии. Начало в 12:30.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!