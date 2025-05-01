Украина перевернула матч на чемпионате мира по хоккею и разгромила Польшу, добыв ключевую победу. Видео

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Польши в 4-м туре чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А, который с 27 апреля по 3 мая проходит на льду "Сепши Арена" в румынском городе Сфынту-Георге. Уступая по ходу встречи, украинцы сумели переломить ход матча и одержали важную победу со счетом 4:1.

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Первый период прошел в набережной борьбе, ни одна из команд не смогла открыть счет. Польша действовала несколько активнее у украинских ворот, однако Богдан Дяченко уверенно действовал в рамке и не позволял сопернику реализовать моменты.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте – Андрей Денискин получил удаление, и поляки реализовали большинство: Лущарчик точно попал в угол после передачи Садлохи.

Пропущенная шайба заставила подопечных Дмитрия Христича действовать более решительно – и уже через 7 минут Виктор Захаров после нескольких попыток сумел протолкнуть шайбу в ворота Мюррея – 1:1.

Переломный момент наступил в начале третьего периода. На 44-й минуте Денискин, оказавшись у ворот соперника, отдал точную передачу на Захарова, и тот снова не промахнулся - 2:1.

В дальнейшем у поляков было несколько случаев сравнять счет, особенно во время большинства, однако Дяченко продолжил демонстрировать надежную игру.

Украина не только смогла выдержать финальное давление соперника, действуя самоотверженно в обороне, но и забить еще две безответных шайбы.

Захаров стал героем встречи, оформив дубль, а вратарь Дяченко – ключевой фигурой в удержании результата.

Эта победа значительно улучшила турнирные перспективы сборной Украины по борьбе за сохранение места в дивизионе 1А. Следующий матч команда проведет против в субботу, 3 мая в 12:30 против Японии.

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