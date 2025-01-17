Впервые за 13 лет: сборная Украины выиграла МЧМ по хоккею и повысилась в классе

Сборная Украины по хоккею выиграла молодежный чемпионат мира в Дивизионе 1В, получила право повыситься в классе и в будущем году побороться за выход в элиту. Это стало известно после того, как в заключительный игровой день турнира в эстонском Таллине "сине-желтые" разгромили Японию – 7:2.

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Подопечные тренера Андрея Срюбко выиграли все пять матчей первенства. Кроме азиатской команды наши хоккеисты переиграли хозяев (8:1), поляков (3:0), итальянцев (6:5) и южнокорейцев (5:2). Все встречи наши соотечественники завершили в основное время, что позволило им набрать максимальные 15 очков.

Лучшими бомбардирами украинцев стали форварды Илларион Куприянов из чешской "Дуклы" и Родион Койда, который также представляет чешскую команду – ХК "Паруба". В активе нападающих по четыре забитые шайбы.

Благодаря этому успеху "сине-желтые" поднялись в Дивизион 1А, в котором не выступали с 2012 года. Их соперниками станут сборные Австрии, Словении, Франции, Венгрии и команда, которая вылетит из "вышки" по итогам ЧМ-2025.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь молодежной сборной Украины по хоккею Глеб Арцатбанов решил завершить игровую карьеру в 20 лет и больше не связывать себя со спортом.

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