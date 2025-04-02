Обыграла Украину: названа команда, которая заменит сборную России по хоккею на ОИ-2026

Сборная России по хоккею все еще не знает, будет ли допущена к участию в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Международная федерация в этом виде спорта (IIHF) пока не вынесла решение относительно участия представителей РФ в главном старте четырехлетия.

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При этом IIHF уже точно знает, кто станет заменой россиянам на олимпийском турнире. "Если сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде, в таком случае на Играх выступит сборная Франции как в мужском, так и в женском турнире", – заявили в федерации в ответе на запрос портала "ВсеПроСпорт".

Французы не смогли от обраться на Олимпийские игры-2026, заняв второе место в группе с Латвией, Словенией и Украиной, которую "галльские петухи" обыграли со счетом 7:2.

Однако при этом именно "трехцветные" стали лучшей командой квалификации к Играм среди занявших вторые места. Именно поэтому Франция станет заменой российским хоккеистам, в случае их отстранения от ОИ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый чешский хоккейных вратарь Доминик Гашек призвал не допускать сборную России к чемпионату мира 2026 года.

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