Вратарь сборной Украины отбил все буллиты и принес команде первую победу на ЧМ-2025 по хоккею

Мужская сборная Украины по хоккею смогла одержать первую победу на чемпионате мира в дивизионе IA, который в эти дни проходит в Румынии. Подопечные Дмитрия Христича в очень напряженном матче противостояли Италии, которая считалась явным фаворитом, была сильнее в серии буллитов – 3:2.

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Встреча получилась боевой и не оправдала прогнозов букмекеров, которые отдавали на победу "скуадры адзурры" коэффициент 1,51 или 61%. Однако именно украинцы открыли счет в матче, когда после суматохи у ворот соперников точный бросок с трех метров нанес нападающий Андрей Денискин.

В начале второй 20-минутке "сине-желтые" удачно разыграли большинство, однако арбитры не засчитали гол, зафиксировав нарушение нашего хоккеиста против вратаря Италии. Причем судьи сделали это только после просмотра видеоповтора, а также перепутали жест и указали на центр вместо фиксации отмены взятия ворот.

Буквально тут же фавориты сравняли счет. Однако за 70 секунд до перерыва форвард Виктор Захаров проявил смекалку и поразил "рамку" итальянцев, отправив шайбу в конек вратаря, от которого та влетела в сетку.

На пятой минуте третьего периода "скуадра адзурра" вновь сумела забросить в ответ. И команды перешли в овертайм, в котором итальянцы устроили штурм ворот Богдана Дьяченко.

Украинцы выстояли в дополнительной пятиминутке, а в серии хоккейных пенальти наш голкипер отразил все пять попыток соперников и принес команде первую победу на турнире благодаря тому, что Александр Пересунько реализовал свой бросок.

Свой следующий матч сборная Христича проведе в среду, 30 апреля, в 19:30. Соперниками станут хозяева турнира румыныю.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины проиграла в серии буллитов команде Великобритании.

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