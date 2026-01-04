УкраїнськаУКР
У футболиста сборной Украины возникли проблемы в Италии

Будущее нападающего сборной Украины Артема Довбика в Италии оказалось под вопросом. Украинский форвард, выступающий за "Рому", был предложен "Наполи" в качестве возможного усиления атаки, однако в неаполитанском клубе к его кандидатуре отнеслись без энтузиазма.

По информации calcionews24.com, вариант с Довбиком не вызвал особого интереса ни у руководства "Наполи", ни у главного тренера Антонио Конте. Причиной стала игра украинского нападающего в текущем сезоне, которая, по оценкам внутри итальянского футбольного сообщества, пока не оправдывает ожиданий и вызывает сомнения.

В "Наполи" подчеркивают, что не готовы рисковать и рассматривают только тех игроков, которые могут дать немедленный результат и обладают высокой стабильностью. Именно поэтому кандидатура Довбика на данный момент оценивается сдержанно, без активных шагов в сторону возможного трансфера.

При этом спортивный директор "Наполи" Джованни Манна продолжает искать другие варианты усиления атаки, в том числе на рынке английской Премьер-лиги. На фоне этого ситуация вокруг украинского форварда остается неопределенной, а его перспективы в Италии выглядят не столь однозначно.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер римской "Ромы" Джанпьеро Гасперини принял окончательное решение отказаться от услуг Довбика.

Не так давно стало известно, что Довбик отказался покидать чемпионат Италии ради трансфера в один из английских клубов. СМИ уточняли, что ситуация вокруг форварда сборной Украины заходит в тупик. Также на днях стало известно, что от услуг Артема отказался мадридский "Атлетико".

При этом руководство "Ромы" навесило на Артема многомиллионный ценник.

