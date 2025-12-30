Футболист сборной Украины, которого выгоняют из 'Ромы', устроил 'бунт'

Футболист сборной Украины Артем Довбик, которого все чаще называют лишним в "Роме", обозначил свою позицию на фоне слухов о скором уходе из клуба. 28-летний нападающий дал понять, что не намерен покидать Италию, отказавшись от трансфера в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство "Ромы" рассматривает вариант расставания с украинцем, а активный интерес к Довбику проявляет "Эвертон". Английский клуб настаивает на переходе форварда и рассчитывает воспользоваться ситуацией, при которой римляне готовы расстаться с игроком.

Сам Довбик, по информации источника, не в восторге от идеи переезда в Англию. Нападающий предпочел бы остаться в Серии А, "взбунтовавшись" против сценария, который ему пытаются навязать.

В качестве альтернативы АПЛ, упоминался скромный "Комо", однако этот вариант пока не получил развития. 10-я команда чемпионата Италии интересовалась ситуацией вокруг украинца, но конкретных шагов по трансферу не сделал, из-за чего будущее Довбика остается неопределенным.

Кроме того, источники допускают появление вариантов с "Наполи" и "Миланом". В случае с неаполитанским клубом обсуждалась идея возможного обмена с участием Лукки, а "Милан" интересовался Довбиком еще летом. Тогда этот вариант произвел впечатление на самого игрока, и он был бы не против такого перехода, однако сейчас сделка выглядит сложной, поскольку миланцы уже подписали Фюллькруга.

СМИ уточняют, что ситуация вокруг форварда сборной Украины заходит в тупик. "Рома" ищет покупателя, а сам футболист ясно дает понять, что не готов уезжать из Италии и намерен бороться за удобный для себя вариант продолжения карьеры.

среди претендентов на нашего нападающего, который в 2025 году забил лишь 10 голов на клубном уровне, называется испанский "Бетис". На днях от услуг Довбика отказался мадридский "Атлетико".

Недавно газета Il Corriere dello Sport опубликовало цену, за которую руководство "Ромы" хочет продать Довбика.

