Футболист сборной Украины, которого выгоняют из "Ромы", устроил "бунт"

Футболист сборной Украины, которого выгоняют из 'Ромы', устроил 'бунт'

Футболист сборной Украины Артем Довбик, которого все чаще называют лишним в "Роме", обозначил свою позицию на фоне слухов о скором уходе из клуба. 28-летний нападающий дал понять, что не намерен покидать Италию, отказавшись от трансфера в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство "Ромы" рассматривает вариант расставания с украинцем, а активный интерес к Довбику проявляет "Эвертон". Английский клуб настаивает на переходе форварда и рассчитывает воспользоваться ситуацией, при которой римляне готовы расстаться с игроком.

Сам Довбик, по информации источника, не в восторге от идеи переезда в Англию. Нападающий предпочел бы остаться в Серии А, "взбунтовавшись" против сценария, который ему пытаются навязать.

В качестве альтернативы АПЛ, упоминался скромный "Комо", однако этот вариант пока не получил развития. 10-я команда чемпионата Италии интересовалась ситуацией вокруг украинца, но конкретных шагов по трансферу не сделал, из-за чего будущее Довбика остается неопределенным.

Кроме того, источники допускают появление вариантов с "Наполи" и "Миланом". В случае с неаполитанским клубом обсуждалась идея возможного обмена с участием Лукки, а "Милан" интересовался Довбиком еще летом. Тогда этот вариант произвел впечатление на самого игрока, и он был бы не против такого перехода, однако сейчас сделка выглядит сложной, поскольку миланцы уже подписали Фюллькруга.

СМИ уточняют, что ситуация вокруг форварда сборной Украины заходит в тупик. "Рома" ищет покупателя, а сам футболист ясно дает понять, что не готов уезжать из Италии и намерен бороться за удобный для себя вариант продолжения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, среди претендентов на нашего нападающего, который в 2025 году забил лишь 10 голов на клубном уровне, называется испанский "Бетис" . На днях от услуг Довбика отказался мадридский "Атлетико".

Недавно газета Il Corriere dello Sport опубликовало цену, за которую руководство "Ромы" хочет продать Довбика.

