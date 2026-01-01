Решение окончательное: итальянский тренер выгоняет из команды футболиста сборной Украины

Главный тренер римской "Ромы" Джанпьеро Гасперини принял окончательное решение отказаться от услуг украинского нападающего Артема Довбика. Итальянский специалист не увидел прогресса в работе и игре нашего соотечественника и исключил футболиста из своих планов на вторую половину нынешнего сезона.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщил итальянский инсайдер и журналист Никола Скира. По его данным, с предложением о переходе к украинскому форварду обратился один из турецких клубов.

"Артем Довбик больше не входит в планы Гасперини и может уйти из "Ромы" в январское трансферное окно: к нападающему обратился турецкий клуб. Размышления продолжаются", – написал представитель СМИ.

Накануне стало известно, что Добвик отказался покидать чемпионат Италии ради трансфера в один из английских клубов. СМИ уточняли, что ситуация вокруг форварда сборной Украины заходит в тупик. Также на днях стало известно, что от услуг Артема отказался мадридский "Атлетико", а также исключил трансфер нашего соотечественника чемпион Италии "Наполи".

Как сообщал OBOZ.UA, руководство "Ромы" навесило многомиллионный ценник на нападающего сборной Украины Артем Добвика.

