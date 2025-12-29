Итальянский тренер выгоняет из команды футболиста сборной Украины: клуб установил многомиллионный ценник

Нападающий сборной Украины Артем Довбик с большой доле вероятности уже в январе покинет итальянскую "Рому". Наставник "волков" Джанпьеро Гасперини не рассчитывает на нашего соотечественника, который не смог вписаться в схему и тактику нового главного тренера столичного клуба.

По информации газеты Il Corriere dello Sport, руководство "Ромы" оценивает Довбика в 25 миллионов евро, пишет портал romanews.eu. Именно эта сумма позволит итальянцам избежать существенных финансовых потерь от трансфера украинца, уверены в римском клубе.

Среди претендентов на нашего нападающего, который в 2025 году забил лишь 10 голов на клубном уровне, называются испанский "Бетис", английские "Вест Хэм" и "Эвертон". На днях от услуг Довбика отказался мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне Довбик потерял место в основе "волков". Он 14 раз появлялся на поле, отыграв в сумме 564 минуты и забив два гола. В последний раз украинец отличился в воротах "Пармы" в матче чемпионата Италии 29 октября.

